Philippe Albert dit que l’équipe de Newcastle United des années 90 a fait la fête aussi fort qu’elle a joué: “Toute l’équipe est sortie et est restée dehors”

Le football dans les années 1990 a lentement commencé à se professionnaliser, l’accent étant mis sur la nutrition et la récupération s’insinuant dans le jeu au milieu de l’afflux de nouvelles idées venues de l’étranger. À Newcastle United, cependant, il y avait toujours du temps pour boire un verre.

L’ancien défenseur de Newcastle Philippe Albert explique que l’équipe “a travaillé dur et joué dur” pendant son séjour au club, l’aidant à s’intégrer à l’équipe beaucoup plus rapidement qu’il ne l’avait prévu.

Signé par Kevin Keegan d’Anderlecht en 1994, le Belge décrit exclusivement pour QuatreQuatreDeux comment les beuveries impliquaient chaque membre du vestiaire, et va même jusqu’à dire que l’esprit d’équipe au club à cette époque était inégalé.

“Si vous rejoignez un nouveau club à l’étranger, c’est à vous de vous adapter et de vous intégrer, et c’est ce que j’ai fait”, raconte Albert. FFT. “A Newcastle, nous avons passé un bon moment sur le terrain et en dehors. Comme on dit, nous avons travaillé dur et joué dur.

“J’ai joué dans un témoignage à Belfast quelques jours après la signature, et quand nous sommes retournés à Newcastle, nous sommes tous allés au restaurant et la fête a commencé. En Belgique, je sortais avec un ou deux amis proches ; ici, toute l’équipe est sortie et est restée dehors – même des non-buveurs comme Peter Beardsley et le tristement décédé Pavel Srnicek.

“Nous commencions par quelques verres au Bigg Market, descendions dans un restaurant sur le Quayside, et le plus souvent nous nous retrouvions dans la boîte de nuit de Julie – c’était le lieu de rendez-vous à l’époque. Chaque joueur aime parler de un bon esprit d’équipe, mais personne ne l’a fait comme cette équipe de Newcastle.”

Albert a finalement pris sa retraite du football en 2000 à l’âge de 32 ans, une saison après avoir quitté Newcastle pour retourner en Belgique avec Charleroi.

Il a dirigé un marchand de légumes pendant plusieurs années, citant son amour des fruits et légumes comme l’aidant à profiter de sa carrière après le football.

“Pendant 11 ans, avant de passer à la télévision, j’ai voulu faire l’expérience du monde réel. J’aimais la vie, vaquant à mes occupations chaque jour comme tout le monde. Et j’adore manger des épinards, pour rester fort, et des pommes.”