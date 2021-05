Chacune des ligues européennes «Big Five» a ses particularités qui la rendent différente. Mais peut-être pas plus que la Bundesliga allemande.

Des prix des billets (qui sont souvent les plus bas parmi les meilleures ligues) aux stades bondés, pré-pandémique (avec la fréquentation moyenne la plus élevée d’Europe). Du fait que les entraîneurs s’engagent régulièrement dans des équipes rivales avant la fin de la saison – témoin Julian Nagelsmann de Leipzig au Bayern, Marco Rose du Borussia Moenchengladbach au Borussia Dortmund et Adi Hutter de l’Eintracht Francfort pour remplacer Rose à Gladbach – au fait que L’Allemagne est le pays le plus peuplé des Big Five, mais compte le moins de clubs de haut niveau (18, alors que les quatre autres en ont 20).

De la pause hivernale d’un mois (deux fois plus longue que n’importe quelle autre ligue) aux éliminatoires de relégation (deux équipes descendent automatiquement, le troisième bas joue contre la troisième meilleure équipe du deuxième vol). Et, peut-être, surtout, le modèle « 50 + 1 » très discuté qui, à quelques exceptions près et pour contourner ce problème, laisse le contrôle ultime d’un club entre les mains des supporters. (Un modèle similaire existe dans quatre clubs espagnols – dont Barcelone et le Real Madrid – mais nulle part ailleurs.)

Le « Buli » est juste, bien … différent.

« Pensez à la réglementation 50 + 1. Il y a des possibilités pour les investisseurs de s’impliquer, mais seulement sous certaines conditions. Et le fan a toujours son mot à dire dans le processus de prise de décision et est également toujours responsable. »

Lahm parle à ESPN au nom de la DFL, la Ligue allemande de football, alors naturellement il va pom-pom girl un peu. Là encore, il a des raisons de se réjouir. Nulle part ailleurs dans l’élite européenne les supporters ne comptent autant, à la fois en tant que consommateurs du produit et en termes de contrôle. La plus grande et la plus riche économie d’Europe est également la plus conviviale pour les fans, de la billetterie aux heures de coup d’envoi, et ce n’est pas un hasard si, malgré la participation à des conversations, aucun club allemand n’a osé signer le projet raté de la Super League.

Une grande partie de ce que fait la Bundesliga semble tout simplement plus raisonnable et orientée vers les fans, ainsi que bénéfique pour le produit. Dix-huit clubs (au lieu de 20) signifient moins de matchs et, bien sûr, cela peut signifier moins de revenus. Mais cela équivaut également à des matchs plus significatifs en fin de saison, car de plus en plus de clubs sont impliqués dans la bataille pour les places européennes et pour éviter la relégation. Le fait que vous puissiez terminer troisième en bas tout en restant debout contribue également à cela. Moins de matches – et la longue pause hivernale – garantissent également des joueurs plus en forme et moins de blessures.

Le revers de la médaille? Le modèle 50 + 1 a un investissement limité, la même équipe, le Bayern, a remporté la ligue neuf années de suite et le taux de déstabilisation de la direction en saison n’est pas seulement déstabilisant, mais aussi un conflit d’intérêts apparent. Nous avons soulevé cela avec Lahm et il avait des explications pour chacun.

Les critiques de la Bundesliga pourraient qualifier la domination du Bayern de négatif, mais la croissance organique de la ligue n’a pas du tout détourné les fans. Alexander Hassenstein / Getty Images

Prenez ce dernier en premier. Leipzig était en compétition avec le Bayern pour le titre de Bundesliga lorsque la nouvelle a éclaté que Nagelsmann rejoindrait les Bavarois la saison prochaine. Le Borussia Mönchengladbach a défié le Borussia Dortmund pour une place parmi les quatre premiers lorsqu’il a découvert qu’il perdrait Rose et – peut-être par coïncidence, peut-être pas – leur forme a chuté après cela. Il en a été de même pour Eintracht après qu’il ait été confirmé que Hutter partirait.

Lahm soutient que ce fut une saison exceptionnelle et que, dans tous les cas, l’Allemagne est différente parce que les entraîneurs n’ont pas le pouvoir et la responsabilité qu’ils ont dans d’autres pays, en particulier en Angleterre. C’est incontestablement vrai et le fait que sur le plan sportif, le pouvoir, la prise de décision et la visibilité soient partagés avec les directeurs sportifs et les directeurs généraux permet aux clubs de mieux climatiser les départs d’entraîneurs. Comparez cela avec l’Angleterre: bien sûr, la situation évolue vers un modèle plus « européen » comme ils aiment l’appeler, mais vous pouvez probablement compter sur une main (excuses de la Super League à part) le nombre de fois où vous avez entendu des directeurs de football ou les directeurs généraux des six meilleurs clubs s’expriment en public au cours de l’année écoulée.

En Bundesliga, c’est un événement régulier. La structure du club est plus importante que les besoins de l’entraîneur ou de l’entraîneur; c’est aussi la raison pour laquelle ils ont tendance à jouer plus souvent sur des patrons plus jeunes et moins profilés que les clubs ailleurs. Cela dit, il est indéniable qu’il y a une dynamique de «canard boiteux» en jeu, en particulier au sommet, avec les managers du Bayern qui arrachent des rivaux directs et obtiennent souvent de tels accords avant la fin de la saison, comme ils l’ont fait avec Nagelsmann: considérez Otto Rehhagel (de Werder Bremen), Ottmar Hitzfeld (du Borussia Dortmund), Jupp Heynckes (du Bayer Leverkusen) et Nico Kovac (de l’Eintracht).

« Mais il en va de même pour les joueurs », déclare Lahm. « Regarder [Dayot] Upamecano. Il a joué pour Leipzig, il [commits to joining Bayern who activate his release clause before the season is finished] et, peut-être, dans le dernier match, tout cela pourrait revenir à lui. Ou regardez l’exemple de [Niko] Kovac, qui a été choisi pour succéder au Bayern mais qui était toujours à l’Eintracht quand il les a menés en Coupe d’Allemagne … en finale contre le Bayern!

Je pense que les entraîneurs et les joueurs veulent toujours avoir une très, très bonne finition et donneront 100% jusqu’au dernier jour. «

Le débat sur 50 + 1 et la domination du Bayern sont, à certains égards, liés. Le Bayern a remporté plus de la moitié des titres depuis la création de la Bundesliga en 1963, et 14 des 20 derniers ont été décernés. Alors que la polarisation et la mondialisation nous ont laissés habitués aux super clubs et à la domination nationale, c’est beaucoup au cours des deux dernières décennies même par rapport à l’Italie (où la Juventus a remporté le plus, avec 11), l’Espagne (Barcelone, 10), la France (Paris Saint -Allemagne et Olympique Lyonnais avec 7 chacun) et Angleterre (Manchester United, 6).

L’un des arguments contre la règle des 50 + 1 est qu’elle décourage l’investissement, car il est peu probable qu’un investisseur investisse s’il ne peut pas avoir un semblant de contrôle avec elle. Chelsea et Manchester City, par exemple, ont remporté cinq titres de champion chacun au cours des deux dernières décennies, et il est juste de dire que cela ne se serait probablement pas produit sans l’implication de Roman Abramoich et de Sheikh Mansour. Il en va de même pour le PSG en France, dont les sept derniers titres sont intervenus après leur rachat par un holding qatari.

Les opposants à la règle des 50 + 1 citent cela comme un obstacle majeur à une ligue plus compétitive. Il y a beaucoup de gens riches en Allemagne, mais la plupart d’entre eux répugnent à remettre de l’argent durement gagné à d’autres, à dépenser avec peu ou pas de surveillance, à l’exception d’un groupe de (pour la plupart) fans. Bien qu’il y ait eu des exemples de contournements ces dernières années à Hoffenheim, Leipzig et Hertha, le football allemand n’a jamais adopté le modèle de croissance par des dépenses lourdes et immédiates. Au contraire, il a été biologique et le Bayern – qui est devenu trop gros pour échouer – sera le premier à prêcher les avantages de la croissance organique.

« Le Bayern a montré qu’il était possible de respecter les règles tout en atteignant le plus haut niveau international », déclare Lahm. « Souvent, il s’agit de regarder vers l’avenir et de réfléchir à des idées pour se développer davantage, pour passer au niveau supérieur. L’argent joue certainement un rôle – nous parlons de football professionnel – bien sûr, l’argent joue un rôle dans cela. Mais c’est aussi possible. s’efforcer d’obtenir un maximum de succès avec moins. «

Certains diront à Lahm que vous pouvez vous efforcer avec moins, mais cela ne signifie pas que vous arriverez là où vous voulez être, et la règle du 50 + 1 est également souvent imputée aux clubs qui prennent de mauvaises décisions. Il est difficile d’agir rapidement et de prendre le genre d’actions décisives que les dirigeants sont souvent appelés à prendre s’il existe un conseil de surveillance prêt à critiquer à chaque instant. Schalke, par exemple, a été relégué cette année, malgré une participation de plus de 60 000 personnes avant la pandémie, en partie à cause des combats internes au sommet et de l’absence d’une hiérarchie claire. Le même sort est arrivé à un autre géant allemand, Hambourg, il y a quelques années: ils obtenaient des portes à plus de 50000 et ont souffert dans des circonstances similaires.

Lahm admet qu’il faut « trouver le bon équilibre » et il a raison. Mais peut-être qu’il y a un autre facteur qui distingue la Bundesliga, rendant des problèmes comme les inconvénients de 50 + 1 ou l’hégémonie du Bayern moins problématiques qu’ailleurs. Et c’est le fait que les fans soutiennent passionnément leur équipe et bien qu’ils préfèrent évidemment le succès à l’échec, que le Bayern remporte ou non la ligue pour la énième année consécutive ne va pas gâcher leur plaisir. Cela ne les empêchera certainement pas de se présenter ou de regarder à la télévision.

Les spectateurs et les cotes de télévision tendent à le soutenir. Ils n’ont pas décliné car le Bayern est devenu de plus en plus fort. La perception selon laquelle les fans occasionnels, en particulier à l’étranger, pourraient se désintéresser d’une ligue si elle devient trop prévisible peut être exacte (et cela peut expliquer pourquoi la Premier League reste beaucoup plus populaire dans le monde). Mais c’est le problème de la Bundesliga. La plupart des fans (du moins en Allemagne) ne sont pas des fans occasionnels. Ils ne viennent pas parce que leur équipe est bonne cette saison-là. Ils sont là pour leur club, et la combinaison de prix bas et de 50 + 1 les maintient engagés et fidèles.

Bien sûr, beaucoup aimeraient voir le Bayern tomber de leur perchoir, mais ils ne sont pas nécessairement obsédés par cela. Pas autant qu’ils sont obsédés par le fait de pouvoir continuer à regarder leur club, quoi qu’il arrive. Et pas autant qu’ils veulent continuer à être des supporters et des membres du club, plutôt que de simples clients.