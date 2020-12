Le premier début de carrière de Philip Rivers est survenu contre les Raiders alors qu’il était un espoir prometteur de 24 ans à San Diego.

Il a affronté huit entraîneurs en chef des Raiders, 171 joueurs défensifs et les a affrontés dans trois stades au cours des 14 dernières saisons pour les Chargers.

Maintenant que Rivers est sur le point d’affronter les Raiders pour une 29e fois record, faites-le pour une nouvelle équipe dans une nouvelle ville lorsque ses Indianapolis Colts (8-4) visitent Las Vegas (7-5) dimanche pour la première fois. .

Ayant été contre cette défense et étant dans la division à quelques reprises, vous savez certainement qu’ils me connaissent et je les connais, a déclaré Rivers. Quels que soient les ajustements et les choses qu’ils peuvent faire, c’est plus dans ce match d’échecs de moi à eux et eux à moi, aussi et collectivement à notre attaque. Je pense qu’il y a peu de combinaison de cela, mais je ne vois pas qu’il y a nécessairement un réel avantage de toute façon autre que de vous permettre d’aller, mec, 29 fois contre la même franchise, c’est plutôt cool.

Rivers dépassera le Temple de la renommée John Elway pour le plus grand nombre de départs de quart en carrière en saison régulière contre les Raiders. Il a déjà plus de victoires (18), de passes TD (47) et de verges par la passe (7103) que tout autre quart-arrière qui a affronté les Raiders.

Mais cette réunion a beaucoup plus de sens que les réalisations statistiques de Rivers contre les Raiders. Les deux équipes sont au milieu d’une course éliminatoire difficile de l’AFC avec les Rivers Colts un match devant les Raiders dans la course des wild-card.

Les Raiders savent que Rivers adorerait porter un coup à leurs espoirs en séries éliminatoires après toutes ces batailles au fil des ans.

Il a plus de plaisir à jouer au football que la plupart des gars que je connais, a déclaré l’entraîneur Jon Gruden. Il a une passion pour lui qui est rare et je sais qu’il veut nous battre de la pire des manières. Il a un dédain pour les Raiders. Il m’a rendu cela parfaitement honnête au cours des trois dernières années. J’ai été de retour sur la touche, donc c’est génial de le voir bien jouer et nous avons hâte de rivaliser avec lui aussi.

LIGNE INFERIEURE

Il y a un an, les Colts ont amorcé les cinq mêmes joueurs de ligne offensive lors des 16 matchs. Ils n’ont pas été aussi chanceux cette année. L’absence du plaqueur gauche Anthony Castonzos à Cleveland a mis fin à sa séquence de matchs consécutifs à 20. Et cette semaine pourrait être la quatrième semaine consécutive avec un changement d’alignement. Le plaqueur droit Braden Smith (main) a raté le Green Bay, le centre Ryan Kelly (cou) a raté le deuxième match du Tennessee et Castonzo (genou) était absent contre Houston.

Cette semaine pourrait être encore plus difficile, surtout si Castonzo ne peut pas jouer. Son remplaçant, LeRaven Clark, est allé en IR cette semaine avec un tendon d’Achille déchiré. Si Castonzo se retire, l’ancien Raider Chaz Green pourrait prendre le départ.

O WALLER?

Les Colts savent qu’ils doivent toujours savoir où se trouve l’ailier serré des Raiders Darren Waller. Waller a récolté 13 attrapés pour 200 verges et deux touchés lors d’une victoire la semaine dernière contre les Jets, devenant ainsi le quatrième bout serré à avoir reçu au moins 200 verges et deux touchés dans le même match. Waller se classe deuxième parmi toutes les extrémités serrées cette saison avec 77 attrapés pour 742 verges et s’est également amélioré en tant que bloqueur.

Le mec est incroyable, a déclaré le quart Derek Carr. Il obtient le crédit parce que les gens de la statistique fantastique l’aiment, mais surtout sur des trucs comme ça, il n’obtient pas assez de crédit pour ce qu’il peut faire dans la course et passer la protection du jeu. Hes le package complet. Je pense que c’est le meilleur de la ligue.

SACKED

L’ailier défensif Justin Houston dit qu’il n’a pas été satisfait de son jeu cette saison. Mais l’entraîneur des Colts, Frank Reich, ne se plaint pas de ce qu’il a vu du champion des sacs de la NFL 2014. La semaine dernière, Houston, 31 ans, avait trois sacs, dont un quatrième record de la NFL en matière de sécurité en carrière. Cela lui donne un meilleur de l’équipe 7 1/2 sacs et il est à portée de main pour finir parmi les 10 meilleurs de la ligue.

Je suis déçu de moi-même, a déclaré Houston. Je n’ai pas montré ce qu’il me reste dans le réservoir toute la saison. J’ai été incohérent. Je pense que c’est probablement la pire année que j’ai eue depuis longtemps en termes de cohérence.

MIS À LA TERRE

Les Raiders ont mené leur match de course à pied vers une séquence de trois victoires consécutives pour commencer novembre, avec une moyenne de plus de 190 verges au sol par match contre Cleveland, les Chargers et Denver. Mais le jeu de course a connu des difficultés ces dernières semaines, avec une moyenne de 67 verges par match au cours des trois derniers matchs. Le démarreur Josh Jacobs a raté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville et son statut est à nouveau mis en doute cette semaine. Peu importe qui joue, Gruden sait que la production doit être meilleure.

Je n’en ai pas été satisfait lors des deux derniers matchs. Je sais que nos gars non plus, dit-il. Nous pouvons être optimistes et réalistes, et je vais être réaliste, nous devons faire un meilleur travail. Nous devons avoir de meilleurs plans, nous devons mieux entraîner. Nous devons faire mieux, et je vais simplement laisser ça comme ça. Ce n’est jamais assez bon.

Michael Marot, rédacteur de l’AP Sports à Indianapolis, a contribué à ce rapport.

