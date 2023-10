Philip Morris International a annoncé jeudi des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, mais des revenus inférieurs aux estimations, les ventes de ses produits de tabac chauffé et de nicotine orale restant solides.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête menée auprès d’analystes par LSEG, anciennement connue sous le nom de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,67 $ ajusté contre 1,62 $ attendu

Revenus : 9,14 milliards de dollars contre 9,17 milliards de dollars

Le groupe de tabac, qui fabrique les cigarettes Marlboro, a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l’ensemble de l’année dans une fourchette comprise entre 6,05 et 6,08 dollars par action, ce qui, selon lui, représenterait une croissance de 10 à 10,5 %.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Philip Morris a enregistré un chiffre d’affaires de 9,14 milliards de dollars, contre 8,03 milliards de dollars il y a un an, soit une augmentation de 13,8 %.

Parallèlement, le bénéfice d’exploitation de la société a atteint 3,37 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,5 %.

Le PDG Jacek Olczak a déclaré que ce trimestre était la première fois que l’entreprise dépassait les 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires net trimestriel. Il a cité IQOS, sa gamme de produits à base de tabac chauffé et son sachet de nicotine orale Zyn comme moteurs de croissance.

Ces dernières années, Philip Morris s’est éloigné de son marché principal des cigarettes traditionnelles, alors que la demande de produits du tabac combustibles diminue et que la réglementation devient plus stricte sur certains marchés. L’entreprise mise plutôt sur les produits sans fumée et les médicaments respiratoires.

Les volumes d’expédition de tabac chauffé, qui incluent les cigarettes électroniques, ont augmenté de 18 % au cours du trimestre.

Alors que le volume des expéditions de cigarettes traditionnelles a chuté de 0,5 %, le chiffre d’affaires net de la catégorie a bondi de 4,3 %, en raison de la hausse des prix.

L’unité de sachets de nicotine Zyn de la société a vu ses volumes d’expédition augmenter de 65,7 %. Olczak a déclaré que cela « a encore une fois dépassé nos attentes ».

Les sachets de nicotine Zyn sont des produits oraux sans tabac présentés par l’entreprise comme un moyen plus propre et plus discret de consommer de la nicotine. Cela fait partie des efforts croissants de l’entreprise pour se concentrer davantage sur les soins de santé et le bien-être, malgré les réticences du secteur de la santé publique dans son ensemble sur les dommages causés par le tabagisme.

Philip Morris a acquis Zyn l’année dernière avec l’achat de Swedish Match. Il s’agissait de l’une des nombreuses opérations visant à diversifier son portefeuille en dehors des cigarettes.