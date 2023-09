Philip Morris envisage de vendre sa participation dans sa division pharmaceutique

Philip Morris International envisage de vendre une participation dans sa plus grande unité pharmaceutique.

La société de tabac, qui fabrique des cigarettes Marlboro, a fait une percée dans le domaine de la santé et du bien-être en 2021 avec l’acquisition de Vectura, une société pharmaceutique basée au Royaume-Uni qui fabrique des médicaments inhalés et des inhalateurs.

Mais plus récemment, la division a connu des difficultés et Philip Morris a eu des discussions avec la Deutsche Bank sur une série d’options pour tenter de développer sa division de bien-être et de soins de santé, selon le WSJ. signalé.

La société est à la recherche d’un nouveau partenaire pour l’aider à développer Vectura et envisage différentes options, notamment un accord de licence ou de redevances, un partenariat commercial ou la vente d’une participation majoritaire ou minoritaire dans l’entreprise.

Ces dernières années, Philip Morris a également acquis Fertin Pharma, un fabricant de gommes à la nicotine, et OtiTopic, un fabricant de médicaments respiratoires.

Les trois transactions, qui totalisent plus de 2 milliards de dollars, s’inscrivent dans le cadre d’une orientation plus large et à long terme de la société vers le développement de produits et de médicaments sans fumée visant à traiter les maladies respiratoires généralement associées au tabagisme.

Ces acquisitions ont cependant déclenché des réactions négatives de la part du secteur de la santé publique. Et, au deuxième trimestre de cette année, la société a comptabilisé une dépréciation de 680 millions de dollars liée à sa division bien-être et soins de santé.

Au moment de l’accord avec Vectura, PMI a déclaré que l’acquisition développerait son activité « Au-delà de la nicotine » et aiderait la division à atteindre son objectif de générer au moins 1 milliard de dollars de revenus nets grâce à ces produits d’ici 2025. Suite aux revers, PMI est revenu sur cette décision. objectif et a déclaré qu’il commencerait à réduire ses investissements dans la division.

La société, lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre, a déclaré qu’elle « resterait néanmoins déterminée à développer » ses activités de bien-être et de soins de santé et qu’elle prévoyait « d’accélérer la croissance de Vectura et explorerait des partenariats potentiels ».

La nouvelle survient alors que l’entreprise de tabac continue de faire face à la résistance des groupes de santé publique. Cette semaine, le PDG de PMI a été retiré de la liste des participants au Sommet annuel de Concordia, un événement parallèle à la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient chaque année à New York en septembre, après que des experts de la santé ont refusé de prendre la parole à la conférence pour protester contre sa présence.

Concordia a également annulé l’adhésion de Philip Morris à la conférence avec effet immédiat.