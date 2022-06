NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Philip Baker Hall, qui a joué dans les premiers films de Paul Thomas Anderson et qui a traqué de manière mémorable un livre de bibliothèque attendu depuis longtemps dans « Seinfeld », est décédé dimanche à Los Angeles, en Californie. Il avait 90 ans.

Holly Wolfle Hall, l’épouse de l’acteur depuis près de 40 ans, a déclaré lundi que Hall était entouré d’êtres chers lorsqu’il est décédé dans la banlieue de Glendale, dans le sud de la Californie. On ne sait pas comment Hall est mort, mais sa femme a suggéré qu’il allait bien jusqu’à quelques semaines plus tôt et qu’il avait passé ses derniers jours dans un esprit chaleureux, réfléchissant à sa vie.

« Sa voix à la fin était toujours aussi puissante », a déclaré Wolfle Hall. Son mari, a-t-elle ajouté, n’a jamais cessé d’agir.

Au cours d’une carrière d’un demi-siècle, Hall était un visage de chien battu omniprésent dont l’apparence lugubre et lasse pouvait masquer une intensité en plein essor et une humble sensibilité. Sa gamme était large, mais Hall, qui avait une gravité naturelle, jouait souvent des hommes en costumes, trenchs et blouses de laboratoire.

« Des hommes très stressés, des hommes plus âgés, qui sont à la limite de leur tolérance à la souffrance, au stress et à la douleur », a déclaré Hall au Washington Post en 2017. « J’avais une affinité pour jouer ces rôles. »

Hall s’est d’abord consacré plus au théâtre qu’au cinéma ou à la télévision lorsqu’il a déménagé à Los Angeles en 1975 depuis sa ville natale de Toledo, Ohio.

TONY AWARDS 2022: JOHN STAMOS » DÉÇU » BOB SAGET EXCEPTÉ DU SEGMENT » IN MEMORIAM «

Alors qu’il tournait des petits rôles à Hollywood (un épisode de « Good Times » était l’un de ses premiers concerts), Hall a travaillé avec le LA Actor Theatre. Il a interprété Richard Nixon dans la pièce en un acte « Secret Honor », un rôle qu’il a repris dans l’adaptation cinématographique de Robert Altman en 1984.

Son curriculum vitae jusque-là comprenait principalement des rôles d’invités à la télévision et une petite partie dans « Midnight Run » de 1988, qui ont tous changé lorsqu’il tournait un programme PBS en 1992, lorsqu’il a eu une interaction avec un assistant de production au début de la vingtaine nommé Paul Thomas Anderson. Le couple traînait, fumait des cigarettes et buvait du café entre les scènes. Anderson, croyant que Hall n’avait pas eu son dû dans le film, lui a demandé de regarder un scénario qu’il avait écrit pour un court métrage de 20 minutes intitulé « Cigarettes & Coffee ».

« Je lis ce script, et j’ai vraiment eu du mal à croire que ce gamin a écrit ce script », a déclaré Hall. a déclaré au AV Club en 2012. « Je veux dire, c’était tellement brillant, résonnant avec des nuances partout, comme un dramaturge. Certes, en tant que film, je n’avais jamais vraiment rien vu de tel. C’était stupéfiant. »

GEORGE SHAPIRO, DIRECTEUR DE JERRY SEINFELD ET PRODUCTEUR DE « SEINFELD », MORT À 91 ANS

Après que le court métrage de 20 000 $ ait été présenté au Festival du film de Sundance, Anderson l’a étendu à son premier long métrage, « Hard Eight » de 1997, qui a catapulté la carrière de Hall. Hall a joué un joueur itinérant sage et courtois nommé Sydney qui éduque un jeune vagabond (John C. Reilly) sur l’engin. Dans une scène indélébile, la première de Philip Seymour Hoffman avec Anderson, un joueur émérite réprimande Hall comme « vétéran ».

Anderson reprendrait Hall dans le rôle du magnat du cinéma pour adultes Floyd Gondolli qui met en garde le producteur de pornographie de Burt Reynolds sur l’avenir de l’industrie dans « Boogie Nights ». Dans « Magnolia » d’Anderson, Hall a joué Jimmy Gator, l’animateur d’un jeu télévisé pour enfants.

« J’ai une fascination particulière pour les acteurs de personnages, avec le désir d’en faire des acteurs principaux », a déclaré Anderson. a déclaré au Los Angeles Times en 1998. « Je vois Philip Baker Hall, c’est juste… un acteur que j’aime. Il n’y a personne d’autre avec un visage comme ça, ou une voix comme ça. »

Pour beaucoup, Hall était immédiatement reconnaissable pour l’une des apparitions les plus drôles de « Seinfeld ». Dans le 22e épisode de la sitcom en 1991, Hall a joué le lieutenant Joe Bookman, l’enquêteur de la bibliothèque qui vient après Seinfeld pour une copie en retard de plusieurs années de « Tropic of Cancer ». Hall l’a joué comme un détective noir dur, disant à Seinfeld: « Eh bien, j’ai un flash pour toi, Joy-boy: la fête est terminée. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hall a été ramené pour la finale de « Seinfeld » et par Larry David sur « Curb Your Enthusiasm ». David a dit un jour qu’aucun autre acteur ne l’avait jamais fait rire plus que Hall.

Parmi les nombreux autres crédits de Hall figuraient « The Insider » de Michael Mann, en tant que producteur de « 60 Minutes » Don Hewitt, et « Dogville » de Lars von Trier. Hall est apparu dans « Say Anything », « The Truman Show », « The Talented Mr. Ripley », « Zodiac », « Argo » et « Rush Hour ». Hall a joué le voisin Walt Kleezak dans « Modern Family ». Sa dernière performance était dans la série 2020 « Messiah ».

Hall, qui a été marié à Dianne Lewis pendant trois ans au début des années 1970, laisse dans le deuil sa femme, quatre filles, quatre petits-enfants et son frère.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.