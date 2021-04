La saison 2021 de la Major League Soccer n’est plus que dans 10 jours, mais les fans à travers les États-Unis et le Canada sont enthousiasmés par la nouvelle campagne grâce au déploiement de nouveaux kits! Et maintenant que les 27 équipes de la ligue ont publié leurs derniers ratés, nous nous sommes penchés sur chaque centimètre carré de tous les fils de cette année pour vous apporter le classement Power Rank de cette année.

Maillot de l’Union de Philadelphie 2021 Adidas

Les éclairs du kit «BY | U» sur fond bleu ciel sont saisissants et représentent la célèbre expérience de cerf-volant du fils préféré de Philadelphie, Benjamin Franklin. (C’est aussi l’inspiration pour l’imagerie d’un cerf-volant et une clé sur la nuque.) C’est une façon authentique et inventive de célébrer l’histoire de la ville, et se trouve tout simplement exceptionnelle sur les gagnants de Supporters Shield de la saison dernière pour démarrer.

Maillot LA Galaxy 2021 Adidas

Le kit « Community » frappe précisément la bonne note pour un club Galaxy qui se bat pour la supériorité du football à Los Angeles, rappelant les rayures noires et sarcelles historiques que l’équipe portait entre 1997 et 1999 en l’honneur de ceux qui soutiennent l’équipe depuis 1996. S’appuyer sur leur histoire inégalée en MLS était un appel intelligent, et place la galaxie en haut de notre liste.

Maillot Chicago Fire 2021 Adidas

The Fire a deux nouveaux kits pour 2021, tous deux appelés «Lakefront», mais nous évaluons l’option secondaire. Les fines rayures bleu marine contre le haut blanc créent une illusion du bleu ciel du drapeau de Chicago, et ses étoiles à six branches sont recréées dans ce motif de rayures. Nous sommes tous dans des designs inspirés de la ville, et le look 2021 du Fire réussit parfaitement.

Maillot des Whitecaps de Vancouver 2021 Adidas

Une autre année, un autre beau maillot des Whitecaps. Ce club canadien est toujours près du haut de ces listes et ce kit « Hoop » (enfin, un nom qui reflète le maillot lui-même!) n’est pas différent. S’inspirant du design que le club portait pour remporter le NASL Soccer Bowl en 1979, l’édition 2021 est d’une netteté unique tout en embrassant le passé glorieux du club.

Maillot des Sounders de Seattle 2021 Adidas

L’histoire derrière le kit « Jimi Hendrix » est meilleure que tout sur cette liste. Hendrix est un fils natif de Seattle, et les Sounders hurlent son « All Along the Watchtower » avant chaque match. C’est une inspiration incroyable pour ce maillot: le motif psychédélique violet fait allusion aux pochettes d’albums du grand musicien et les paroles manuscrites de « Straight Ahead » sont imprimées sur le tour de cou.

Maillot FC Dallas 2021 Adidas

Un autre kit « Community », le dernier haut FCD utilise un bleu poudre totalement sous-utilisé dans cette ligue, incorporant le bleu et le rouge trouvés dans l’écusson du club et le drapeau de l’état du Texas dans des taches apparemment aléatoires autour du maillot. Ce design rappelle le haut extérieur que la France portait en route vers la Coupe du monde 2018, qui était sans doute le plus beau maillot de Russie.

Maillot FC Cincinnati 2021 Adidas

Les rayures bleu roi et orange du kit « Dynamic » de Cincinnati ressortent vraiment contre le maillot bleu marine, ce qui en fait un visuel très agréable. Le fait que les rayures soient un clin d’œil aux ailettes LED qui ornent le tout nouveau stade du club (il y a aussi un hommage au stade dans le jock tag) en fait une histoire authentique à la fois amusante et significative.

Maillot Colorado Rapids 2021 Adidas

Le kit «Classe 5» porte le nom des voies les plus difficiles de l’escalade, rendant hommage aux sommets de 14 000 pieds du Colorado avec des motifs topographiques en relief qui reflètent six de ces montagnes les plus difficiles. Il rend également hommage aux racines du club en 1996 avec un look vert menthe frais qui semble beaucoup plus riche en personne que sur les photos.

Maillot des New York Red Bulls 2021 Adidas

Le kit « 1Beat » célèbre les jours de match à la Red Bull Arena, où les drapeaux en damier sont omniprésents dans la section des supporters, ce qui en fait une source d’inspiration exceptionnelle autour de laquelle construire un design. Le monogramme «NY» sur la nuque comprend également un «J», ce qui est une belle touche pour une équipe dont le nom lit New York, mais dont la maison est dans le New Jersey.

Maillot CF Montréal 2021 Adidas

Commençons par reconnaître que le changement de marque de l’intersaison de Montréal a été largement critiqué dans les cercles de la ligue et Québécois, donc les logos Ms / flocons de neige ne seront probablement pas particulièrement bien accueillis au Stade Saputo. Cela dit, les motifs géométriques semblent nets, apportant de la profondeur et du caractère à ce qui aurait facilement pu être un kit noir uni.

Maillot Sporting KC 2021 Adidas

Sporting ramène les cerceaux qu’ils portaient en 2014-15 et 2016-17, ceux-ci en particulier paraissant propres, perpétuant la tradition du club de tenues régulièrement élégantes. Le losange «SKC» sur la nuque ramène un autre élément de design que l’équipe a utilisé tout au long de la dernière décennie, et avec beaucoup d’effet.

Maillot 2021 Inter Miami Adidas

Le kit « Palma » est assez explicite, avec des feuilles de palmier en relief tout au long de ce haut noir. C’est le genre de détail que nous attendions d’un club qui a tant d’inspiration en matière de design. La bordure bleue à l’intérieur de la queue de la chemise, rendant hommage à la baie de Biscayne – un parc national – est une belle touche, mais elle se sent un peu trop cachée.

Maillot LAFC 2021 Adidas

Le kit « Heart of Gold » de LAFC est un autre kit assez explicite, mais nous félicitons le club pour la décision audacieuse d’introduire un maillot doré, qui serait censé refléter la résilience, la conductivité, la chaleur rayonnante et la brillance de Los Angeles. La teinte est un peu plus douce que ce que nous aimerions, mais c’est mieux ainsi que s’ils avaient quelque chose appelé « or » qui ressemble plus à de la moutarde jaune.

Maillot Atlanta United 2021 Adidas

Le kit « BLVCK » est une nouvelle version des cinq bandes d’Atlanta, supprimant les rayures traditionnelles et incorporant un maillot noir avec cinq rayures rouges frappantes sur le devant de la chemise et remontant de la queue. C’est simple, mais efficace; audacieux, mais propre. Cela peut-il les aider à remonter le classement et vers une autre Coupe MLS? Seul le temps le dira.

Maillot Austin FC 2021 Adidas

Le tout premier kit Austin est bon, sans doute meilleur que tout autre porté par une équipe d’expansion ces dernières années. Il y a un sentiment d’unicité, ce qui est bon pour un nouveau club: ce ne sont pas des fils prêts à l’emploi pressés pour rencontrer leur saison inaugurale. Bien que cela semble un peu forcé, relier la bande verticale aux arbres entrelacés dans la crête du club a plus de sens plus vous le regardez.

Maillot 2021 Minnesota United Adidas

Le Minnesota Black and Blue, comme on le chante si souvent sur le Wonderwall des fidèles supporters locaux, obtient enfin un maillot bleu. Le kit « River » évoque les eaux du Pays des 10 000 Lacs, avec sa couleur et ses ondulations en relief, mais un peu trop abstrait à notre goût.

Maillot 2021 Nashville SC Adidas

Le « N » en relief de la crête de Nashville trouvé partout dans le kit « Vibe II » fonctionne vraiment, créant beaucoup d’arêtes et d’angles nets, contrastant sous une lumière changeante. La marine donne un look plutôt réservé, empêchant Music City de monter plus haut dans l’ordre.

Maillot Orlando City 2021 Adidas

Étiqueter un kit « Thick ‘N Thin » qui rend hommage à la « résilience de votre ville à travers les hauts et les bas, les hauts et les bas, la pluie ou le beau temps » semble assez approprié pour 2021. Et nous aimons les teintes violettes se rencontrant au milieu maillot, mais le ton plus sombre dominant la moitié supérieure du kit se sent à l’envers.

Maillot NYCFC 2021 Adidas

La sortie du NYCFC pour le kit « Bronx Blue » confirme qu’il est inspiré par le tout premier maillot du club, révélé avant la saison 2015, et les deux maillots se ressemblent remarquablement – à l’exception des rayures tonales de l’édition 2021, qui sont « inspirées par les différents uniformes des employés municipaux de New York. » (Vraiment cependant, c’est juste une chemise bleue.)

Maillot 2021 du Real Salt Lake Adidas

Le kit « Supporter’s Secondary » présente un motif graphique gris qui couvre l’intégralité du maillot, avec des éléments tirés de l’imagerie du club, de l’environnement local et de l’attitude SLC Punk des fans. C’est un thème fort, mais un peu plus difficile à appréhender pour les non-initiés.

Maillot DC United 2021 Adidas

Le nom du maillot « Marble » est assez explicite, s’inspirant des monuments emblématiques de la ville. C’est un concept cool, mais il perd de son éclat après qu’Arsenal ait introduit un design similaire avant la saison 2020-21. Le club a également opté pour la marine comme couleur d’accent, plutôt que son noir traditionnel, comme un clin d’œil au rôle de DC en tant que capitale du pays.

Maillot Columbus Crew 2021 Adidas

Le kit « Inaugural Stadium » s’inspire de la nouvelle maison de l’équipage, dont l’ouverture est prévue en juillet, et de son architecture angulaire. La relation entre le nouveau stade et le motif graphique semble un peu ténue, mais nous sommes plus désolés par le fait que Columbus n’aura pas de kit jaune en 2021. Cela ressemble à un gros raté!

Maillot San Jose Earthquakes 2021 Adidas

Le kit ‘Quakes « First Star » est un clin d’œil aux discussions remportées par San Jose lors de la levée de la Coupe MLS en 2001. Malheureusement, l’élément de design le plus remarquable de ces maillots était leurs manches blanches, ce qui était absent de l’édition 2021. Au lieu de cela, ce haut ressemble à une version bleue du kit porté par l’équipe qui a quitté South Bay en 2005 …

Maillot Houston Dynamo 2021 Adidas

Mis à part le panneau blanc manquant sur les côtés de ce maillot, il n’y a pas grand chose à différencier de l’effort de San Jose en dehors de la couleur. Nous aimons le drapeau texan de couleur club exécuté dans un hexagone sur la nuque, jouant sur le nouveau blason à six côtés du Dynamo après leur changement de marque hors saison.

Nous aimons le col et nous aimons les chevrons qui descendent sur le devant de la chemise – ils imitent ceux trouvés dans la crête – mais le concept bicolore, demi-et-demi semble un peu fatigué après que Cincinnati et la Juventus aient porté chacun un design similaire en 2020 – dont ni l’un ni l’autre n’étaient nos préférés.

Maillot Portland Timbers 2021 Adidas

Maillot du Toronto FC 2021 Adidas

Le kit «A41» (qui signifie «tout pour un») comporte des lignes fines qui divisent le maillot en quatre quadrants, représentant «club, ville, maison et supporter». C’est une ligne assez décente pour qu’un club puisse construire derrière, mais il est difficile de voir le lien tangible entre cela et le maillot de Toronto.

Maillot New England Revolution 2021 Adidas

Autre kit « Community », le motif graphique des Revs s’inspire du « bloc de travail des forts de guerre de l’ère de la Révolution américaine dans la région de la Nouvelle-Angleterre » en hommage au Fort, la section des supporters du club – bien que nous ayons du mal ne pas voir le top 2020 de l’Espagne.