Philadelphie a violé la constitution en abandonnant un groupe catholique qui a refusé de travailler avec des parents adoptifs de même sexe, selon les règles de SCOTUS – RT USA News

La Cour suprême des États-Unis a statué que la ville de Philadelphie avait violé la Constitution américaine en mettant fin à un contrat avec les services sociaux catholiques (CSS) parce que le groupe refusait de travailler avec des couples de même sexe en tant que parents d’accueil.

Dans une décision unanime rendue jeudi, le tribunal a déclaré que la ville n’avait pas appliqué de manière neutre sa politique de non-discrimination lorsqu’elle avait mis fin au contrat de longue date de CSS en 2018.

« Le CSS ne cherche qu’un accommodement qui lui permettra de continuer à servir les enfants de Philadelphie d’une manière conforme à ses croyances religieuses », Le juge en chef John Roberts a écrit. « Il ne cherche pas à imposer ces croyances à qui que ce soit d’autre. »

La ville compte sur des contrats avec des agences privées pour placer les enfants déplacés dans des familles d’accueil. CSS, qui faisait partie de ces sous-traitants depuis plus de 50 ans, avait une politique interdisant le placement d’enfants dans des couples non mariés ou homosexuels. Aucun couple de même sexe n’a demandé la certification en tant que parents d’accueil via CSS, car 20 autres agences de la ville travaillent avec eux, mais Philadelphie a coupé le groupe catholique après qu’un article de journal a exposé sa politique.

L’ACLU essayé de diminuer La décision de jeudi comme « très étroit, » disant que cela découlait de la langue du contrat de services d’accueil de Philadelphie, mais un responsable de la ville a reconnu que la décision avait des ramifications pour d’autres services publics.

« Le tribunal a usurpé le jugement de la ville selon lequel une politique de non-discrimination est dans l’intérêt supérieur des enfants dont elle a la garde, avec des conséquences inquiétantes pour d’autres programmes et services gouvernementaux. a déclaré l’avocate de la ville Diana Cortes dans un communiqué.

Malgré le fait que le CSS soit largement surpassé en nombre par les agences qui placent volontiers les enfants dans des familles d’accueil de même sexe, la représentante américaine Pramila Jayapal (D-Washington) a déclaré que le Congrès doit « répondre d’urgence » à la décision SCOTUS en adoptant une législation empêchant les LGBTQ américains de discrimination.





« C’est une décision tellement décevante de SCOTUS dans Fulton c. Philadelphie », dit Jayapal. « Cette affaire ne concerne pas la liberté religieuse. Il s’agit de discrimination à l’encontre des familles LGBTQ+ qui souhaitent offrir aux enfants en famille d’accueil un foyer aimant.

C’est une décision tellement décevante de SCOTUS dans Fulton c. Philadelphie. Cette affaire ne concerne pas la liberté religieuse – il s’agit de discrimination contre les familles LGBTQ+ qui veulent donner aux enfants en famille d’accueil un foyer aimant. Le Congrès doit réagir en adoptant immédiatement la loi sur l’égalité. pic.twitter.com/LZEPxZyatw – Représentante Pramila Jayapal (@RepJayapal) 17 juin 2021

Mais Roberts a écrit qu’en forçant CSS à restreindre sa mission ou à violer ses croyances religieuses, la ville a violé la clause d’exercice libre du premier amendement. L’Église catholique est au service des orphelins et autres enfants nécessiteux de Philadelphie depuis plus de deux siècles.

« C’est un beau jour où le plus haut tribunal du pays protège les mères adoptives et le ministère religieux vieux de 200 ans qui les soutient », a déclaré Lori Windham, une avocate représentant CSS et trois parents d’accueil qui se sont joints au procès contre la ville. « Prendre soin des enfants, en particulier des enfants qui ont été négligés et maltraités, est une valeur universelle qui transcende toutes les divisions idéologiques. »

