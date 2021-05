Philadelphia Union vs.Atlanta United FC – Rapport de match de football – 4 mai 2021

Le but tardif de Kacper Przybylko a permis à l’Union de Philadelphie de dépasser Atlanta et de se qualifier pour les demi-finales de la CCL. Pete Bannan / MediaNews Group / Horaires quotidiens

L’Union de Philadelphie s’est qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CONCACAF, remportant une victoire globale de 4-1 sur Atlanta United avec un match nul 1-1 au match retour mardi à Atlanta.

L’Union opposera les Portland Timbers ou le Mexique au Club America lors des demi-finales à deux manches, qui se joueront à la mi-août et à la mi-septembre. La série Timbers-America est à égalité 1-1 avant le match retour à Mexico mercredi.

Atlanta United a tenté de reprendre son match mardi en inscrivant le premier but. Santiago Sosa a pris une passe juste à l’extérieur de la surface de réparation, a dépassé un défenseur et a tiré un tir bas et dur à l’intérieur du poteau éloigné dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

L’Union a obtenu un but d’assurance à la 88e minute lorsqu’une tentative de dégagement ratée d’Atlanta a laissé le ballon à Kacper Przybylko, face à un filet presque vide. Il a tiré dans un tir de 10 verges pour égaliser le score de la soirée.