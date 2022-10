Philadelphia Union contre Toronto FC – Rapport de match de football – 9 octobre 2022

Daniel Gazdag a réussi un tour du chapeau et l’Union de Philadelphie a décroché la couronne de la Conférence de l’Est avec une déroute 4-0 dimanche lors de la visite du Toronto FC lors de la journée de décision de la MLS.

Mikael Uhre a également marqué pour l’Union (19-5-10, 67 points), qui a établi un nouveau record du club pour les points en une saison tout en récoltant le deuxième titre de conférence de l’histoire de la franchise.

La première place donne à Philadelphie un laissez-passer pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe MLS. L’Union aura l’avantage du terrain sur tout adversaire des séries éliminatoires, à moins qu’il n’affronte les vainqueurs du Supporters ‘Shield LAFC lors de la finale de la Coupe MLS.

L’Union était invaincue (12-0-5) à domicile cette saison, surclassant ses adversaires par une marge déséquilibrée de 49-9 lors de ces 17 matchs. Philadelphie a été la seule équipe MLS cette saison sans défaite sur son terrain.

Il n’a fallu que quatre minutes à Gazdag et à la puissante attaque de Philadelphie pour frapper contre Toronto. Gazdag a ajouté un autre but sur un penalty à la 60e minute, puis a marqué en jeu ouvert trois minutes plus tard.

La performance de dimanche a encore renforcé le cas de Gazdag pour les honneurs MLS MVP. Après avoir également récolté une passe sur le but d’Uhre, Gazdag a 22 buts et 10 passes en 34 matchs, dont deux tours du chapeau.

Le milieu de terrain de l’Union de Philadelphie Daniel Gazdag célèbre après avoir marqué un but contre le Toronto FC. Images des États-Unis aujourd’hui

Uhre a marqué 13 buts lors de sa première saison en MLS, avec cinq scores à ses huit derniers matchs.

Le gardien de Philadelphie Andre Blake a enregistré son 15e jeu blanc de la saison.

Toronto (9-18-7, 34 points) a raté les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive, terminant 13e dans les 14 équipes de l’Est.

Toronto a perdu ses cinq derniers matchs et n’a marqué aucun but lors de ses trois derniers matchs. Mark-Anthony Kaye a eu la meilleure chance de Toronto dimanche, mais son tir dans le filet en première mi-temps a été bloqué sur un excellent jeu du défenseur de l’Union Olivier Mbaizo.

Lorenzo Insigne, Jonathan Osorio et Domenico Criscito faisaient partie des partants blessés de Toronto qui étaient absents de la formation de dimanche. Richie Laryea n’a pas non plus joué pour cause de suspension (accumulation de prudence).