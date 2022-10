Philadelphia Union contre New York City FC – Rapport de match de football – 30 octobre 2022

L’Union de Philadelphie affrontera le LAFC hôte en finale de la Coupe MLS après avoir marqué trois buts rapides en deuxième mi-temps et battu les champions en titre du New York City FC 3-1 à Subaru Park lors de la finale de la Conférence Est dimanche.

Après que NYC ait pris les devants à la 57e minute grâce à Maxi Moralez, Philadelphie a répondu rapidement de manière palpitante avec trois buts en 11 minutes grâce à Julian Carranza, Daniel Gazdag et Cory Burke pour envoyer l’Union en MLS Cup pour la première fois en 13 ans. l’histoire.

Le LAFC a battu l’Austin FC 3-0 lors de la finale de la Conférence Ouest plus tôt dimanche, ce qui signifie que la Coupe MLS sera une bataille entre les deux têtes de série n ° 1 pour la première fois depuis 2003.

Pour Philadelphie et son entraîneur Jim Curtin, il s’agit d’une percée attendue depuis longtemps après avoir remporté le Supporters ‘Shield en 2020 et s’être constamment amélioré et stimulant d’année en année.

Et ce sera particulièrement doux après être tombé au même obstacle en 2021.

Le match de dimanche était une revanche de la finale de la Conférence de l’Est de l’année dernière au même endroit, lorsque le NYCFC a gagné 2-1 contre une équipe de Philadelphie qui a été décimée par une évasion de COVID-19.

Cory Burke s’enfuit pour célébrer le troisième but de Philadelphie contre le NYCFC. Kyle Ross-USA AUJOURD’HUI Sports

Bien que rien à cette échelle, les deux équipes sont entrées dans ce match avec de gros problèmes de blessures également. Pour Philadelphie, le capitaine Alejandro Bedoya est revenu dans la formation de départ pour la première fois des séries éliminatoires de cette année, mais n’a duré que 45 minutes avant de devoir être remplacé.

Du côté de NYC, l’entraîneur-chef par intérim Nick Cushing a été stimulé par la présence de Moralez mais était privé du défenseur clé Maxime Chanot ainsi que de l’attaquant Talles Magno.

L’Union a eu le meilleur d’une première mi-temps physique, mais aucune des deux équipes n’a créé d’opportunité de but claire. L’équipe locale avait le ballon dans le filet à la 16e minute, mais le drapeau a été immédiatement levé pour hors-jeu sur Gazdag après qu’il ait dirigé un coup franc de Kai Wagner.

En dehors de cela, Sean Johnson dans le but du NYCFC a pu sauver confortablement des tirs de Gazdag et Carranza en fin de mi-temps.

Ce n’est que juste avant l’heure de jeu que le jeu a explosé.

NYC a organisé le meilleur mouvement du jeu à ce stade, allant de l’arrière vers l’avant et culminant avec Santiago Rodriguez relâchant le ballon à Moralez, qui, juste à l’extérieur de la surface, a terminé avec une qualité de marque avec un tir bas percé dans le coin de la rapporter.

Dans les trois minutes, l’avance de NYC semblait sur le point d’être doublée uniquement pour que le candidat MVP Andre Blake réussisse un arrêt sensationnel sur toute la longueur pour empêcher une tête à bout portant d’Alexander Callens.

Comme souvent pour l’Union, l’intervention de Blake s’est avérée cruciale.

Cinq minutes plus tard, à la 65e minute, l’équipe locale était à égalité. NYC a été surpris en train de faire la sieste alors que Jakob Glesnes a joué un coup franc rapide sur le côté de sa défense et Carranza a terminé cliniquement devant Johnson.

En moins de deux minutes, Philadelphie était devant et le volume de décibels à l’intérieur d’un Subaru Park déjà en pleine effervescence a encore augmenté.

Carranza a de nouveau été fortement impliqué, cette fois en amortissant une tête parfaite dans le chemin d’un Gazdag non marqué et en jeu pour un pied latéral haut dans le filet depuis l’intérieur de la surface de réparation de six mètres.

Alors que NYC était encore sous le choc de la tournure dramatique des événements, elle s’est retrouvée à deux buts de retard à la 76e minute.

Cette fois, il s’agissait de remplacer Burke alors qu’il musclait Justin Haak du ballon et se précipitait dans la surface avant d’obtenir une touche de fortune alors que le ballon lui revenait d’un défenseur.

Sa finition, cependant, a été catégorique et a envoyé Philadelphie, qui a frappé à la porte de l’élite de la MLS pendant si longtemps, dans son premier match de championnat.