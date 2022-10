Philadelphia Union contre FC Cincinnati – Rapport de match de football – 20 octobre 2022

Leon Flach a marqué son premier but en compétition de l’année et le deuxième de sa carrière en MLS pour porter l’Union de Philadelphie à une victoire 1-0 sur le FC Cincinnati lors de leur demi-finale de la Conférence de l’Est jeudi soir.

Le but de Flach permet à Philadelphie, tête de série de l’Est (19-5-10, 67 points), d’accéder à sa deuxième finale de conférence consécutive, qu’elle accueillera le 30 octobre contre le vainqueur du match de dimanche entre le CF Montréal et le New York City FC.

Philadelphie a été battue 2-1 lors de la finale de l’année dernière par les éventuels champions de la Coupe MLS NYCFC dans un match où l’Union manquait de 11 joueurs et six partants probables aux protocoles de santé et de sécurité COVID-19.

Jeudi, le gardien de but de l’année en MLS Andre Blake a effectué cinq arrêts pour Philadelphie, qui a conservé sa première cage inviolée en trois matchs contre Cincinnati (12-9-13, 49 points) cette année.

Le résultat élimine Cincinnati des séries éliminatoires lors de son deuxième match éliminatoire de l’histoire du club après avoir atteint les demi-finales de l’Est en battant les New York Red Bulls 2-1 samedi.

Les visiteurs avaient gagné à domicile et fait match nul sur la route en saison régulière contre Philadelphie. Malgré leur départ, Cincinnati a quand même facilement connu sa meilleure saison dans la jeune histoire de la MLS de l’équipe après avoir terminé dernier de la conférence lors de chacune de ses trois premières saisons depuis son arrivée dans la ligue en 2019.

Les joueurs de l’Union de Philadelphie célèbrent après avoir marqué un but contre Cincinnati lors des séries éliminatoires de la MLS. Images des États-Unis aujourd’hui

Dans un match avec beaucoup d’énergie mais peu d’occasions, Flach a donné l’avantage à l’Union à la 59e minute pour terminer une attaque persistante, sinon nécessairement nette, de l’Union.

Julian Carranza et Daniel Gazdag ont tenté de jouer un va-et-vient dans le côté droit de la surface de réparation, mais ont été dépossédés.

Mikael Uhre a atteint le ballon perdu, a réagi rapidement et a joué une passe à sa gauche, où Flach l’a martelé pour la première fois devant le gardien de but Roman Celentano pour donner l’avantage à l’équipe locale.

Cincinnati a fait travailler Philadelphie pour sa victoire par jeu blanc. Luciano Acosta a coupé à l’intérieur de la droite et a tiré un tir bas qui a forcé Blake à un arrêt en plongée basse à la 71e minute.

Quelque 12 minutes plus tard, Brandon Vazquez a profité d’une erreur défensive de Philadelphie pour entrer dans le côté droit de la surface de réparation, mais encore une fois, Blake a relevé le défi.