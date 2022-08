Philadelphia Union contre Colorado Rapids – Rapport de match de football – 27 août 2022

Daniel Gazdag a réussi un tour du chapeau et Cory Burke a inscrit un but et une passe décisive alors que l’Union de Philadelphie a donné le ton tôt et a remporté une victoire 6-0 contre les Colorado Rapids samedi lors d’un match interconférence à Chester, en Pennsylvanie.

L’Union (15-4-9, 54 points) mène la Conférence de l’Est par cinq points sur Montréal et est deuxième derrière le Los Angeles FC dans la course Supporters’ Shield par seulement trois points avec six matchs à jouer. Le match de samedi était le premier de trois en huit soirs pour Philadelphie.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’Union a remporté trois de ses quatre derniers matches, dont les deux derniers 6-0, battant l’opposition 16-2 au cours de cette séquence.

Le gardien de Philadelphie Andre Blake n’a dû arrêter qu’un seul tir pour enregistrer sa 12e feuille blanche de la saison, qui est la deuxième de la ligue. Il a maintenant 62 blanchissages au cours de sa carrière de neuf ans en MLS.

L’Union a submergé le Colorado tout au long d’une première mi-temps dominante, marquant trois fois au cours des 30 premières minutes. Gazdag a marqué le premier but à la neuvième minute, inhalant une passe qui lui a été envoyée par Mikael Uhre et prenant son temps pour tirer le gardien du Colorado William Yarbrough hors de sa ligne avant de trouver le coin inférieur gauche du filet.

Daniel Gazdag célèbre l’un de ses trois buts face au Colorado. Mitchell Leff – USA TODAY Sports

Philadelphie a ajouté des buts sur tirs au but par Gazdag et Julian Carranza aux 20e et 30e minutes, respectivement, après des fautes dans la surface par Anthony Markanich et Gustavo Vallecilla des Rapids.

Gazdag a maintenant des buts dans sept de ses neuf derniers matches et 16 pour la saison.

Les chances du Colorado de forger un retour ont été considérablement affectées lorsque Vallecilla a décroché son deuxième carton jaune du match à la 35e minute, forçant les Rapids à jouer les 55 dernières minutes avec un homme.

Gazdag a marqué pour la troisième fois à la 83e minute contre une défense fatiguée du Colorado lorsqu’il a couru vers le but et a doucement levé un tir au-dessus de Yarbrough. Burke a aidé sur le jeu de notation.

Burke a ensuite ajouté son but à la 87e minute avant que Matt Real n’envoie à la maison une passe de Kai Wagner une minute après le temps d’arrêt pour terminer le score.

Le match de samedi était le premier d’un road trip de trois matchs en seulement neuf jours pour les Rapids (8-11-8, 32 points). Le Colorado, qui restait à la 11e place de la Conférence Ouest avec sept matches à jouer, n’a qu’une seule victoire à l’extérieur cette saison.