Philadelphia Union contre Atlanta United FC – Rapport de match de football – 31 août 2022

Julian Carranza et Mikael Uhre ont chacun inscrit un but et une passe décisive alors que l’Union de Philadelphie a poursuivi sa domination à domicile avec une victoire 4-1 sur Atlanta United mercredi à Chester, en Pennsylvanie.

Daniel Gazdag et Nathan Harriel ont également marqué pour l’Union, qui s’est amélioré à 10-0-5 à domicile. L’Union, leader de la Conférence de l’Est, qui a décroché une place en séries éliminatoires, est le seul club de la Major League Soccer sans défaite à domicile.

Gazdag a marqué son 17e but de la saison, un record de franchise.

L’Union (16-4-9, 57 points) a remporté son troisième match consécutif, surclassant ses adversaires 16-1 dans la foulée. Les 16 buts dépassent les 15 marqués par le LA Galaxy en 1998 pour le record de la MLS sur une période de trois matchs.

Andrew Gutman a inscrit le seul but d’Atlanta United (8-11-9, 33 points). Le club n’a enregistré qu’une seule victoire sur la route toute la saison.

Atlanta a obtenu son premier corner à la 16e minute et le centre a traversé la surface et est sorti des limites.

L’Union est rapidement devenue agressive et Carranza a marqué juste à l’extérieur du haut de la surface à la 18e minute pour une avance de 1-0. C’était le 14e but de Carranza de la saison.

Atlanta United a rapidement égalé le match à 1. Le gardien de but de Philadelphie Andre Blake a effectué un arrêt astucieux à une main, mais Gutman a plongé et a dirigé le ballon dans le filet à la 24e minute.

L’Union a pris un avantage de 2-1 à la troisième minute du temps d’arrêt de la première mi-temps alors qu’Uhre s’est connecté sur un tir à travers le trafic dans la surface.

Luiz Araujo d’Atlanta a décoché un tir à la 48e minute, mais il a atterri haut et large. Son coéquipier Thiago Almada a eu une chance encore meilleure à la 58e minute lorsqu’il s’est échappé au milieu de la surface, mais il a raté haut au-dessus du filet.

Gazdag a marqué à la 67e minute pour donner à l’Union un avantage de 3-1. Cory Burke a obtenu la passe décisive.

Harriel a marqué son premier but en carrière à la cinquième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps. Le défenseur de 21 ans disputait son 27e match pour Philadelphie au cours des deux dernières saisons.