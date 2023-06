Philadelphia Union 4-1 Inter Miami CF (24 juin 2023) Analyse du match

Julian Carranza a marqué son 10e but de la saison et Jakob Glesnes et Leon Flach ont également réussi à aider l’hôte de l’Union de Philadelphie à une victoire convaincante 4-1 contre l’Inter Miami samedi soir à Chester, en Pennsylvanie.

L’autre score est venu sur un but contre son camp de David Ruiz de Miami alors que l’Union (10-5-4, 34 points) s’est améliorée à 18-1-2 lors de ses 21 derniers matchs à domicile, y compris les séries éliminatoires. Philadelphie a une fiche de 8-1-3 lors de ses 12 derniers matchs en MLS.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Robert Taylor a marqué pour l’Inter Miami (5-13-0, 15 points), qui a perdu sept matchs consécutifs, le pire de la saison. Les Herons ont été surclassés 16-5 au cours de la séquence.

Miami a également connu une séquence de six défaites consécutives plus tôt dans la saison. Les Herons sont enterrés à la dernière place de la Conférence Est avec la star internationale Lionel Messi qui devrait rejoindre le club fin juillet et son ancien coéquipier de Barcelone Sergio Busquets prêt à signer pour le club du propriétaire David Beckham.

Le gardien Joe Bendik a effectué un arrêt pour Philadelphie alors qu’il remplaçait Andre Blake, qui était absent pour le match de la Gold Cup de la Jamaïque contre les États-Unis samedi soir.

L’Union est entrée dans le panier à la 14e minute en convertissant un corner.

Les joueurs de l’Union de Philadelphie célèbrent après avoir marqué un but contre l’Inter Miami en MLS.

Kai Wagner a envoyé un centre du pied gauche vers le filet et Glesnes était situé dans une position parfaite et a dirigé le ballon dans le filet pour son premier but de la saison.

Philadelphie a ajouté à la 39e minute après que Miami ait été incapable de dégager une balle déviée. Mikael Uhre l’a obtenu et l’a tapé sur Carranza, qui a envoyé le tir du pied droit à bout portant dans le filet.

L’Union a porté le score à 3-0 à la quatrième minute du temps additionnel de la première mi-temps. Alejandro Bedoya a renvoyé une passe à Flach, qui a décoché un pied gauche dans le coin inférieur gauche du filet pour son premier but de la saison.

Miami est monté au tableau à la 50e minute alors que Taylor a lancé une frappe du pied droit qui a frappé la jambe supérieure droite de Glesnes et dans le filet. Taylor a été crédité d’un but, son deuxième de la saison.

Le but contre son camp de Ruiz est venu à la 68e minute.

Miami avait un avantage de 9-8 en tirs, tandis que les deux équipes en ont placé trois sur la cible.

Drake Callender de Miami n’a fait aucun arrêt.