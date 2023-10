Daniel Gazdag a marqué son quatrième but en carrière en séries éliminatoires de la Coupe MLS et l’Union de Philadelphie a fait tous ses dégâts avant la mi-temps lors d’une victoire 3-1 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre en visite lors du premier match de sa série au meilleur des trois premiers tours.

Mikkel Uhre et Nathan Harriel ont également marqué pour Philadelphie, les champions en titre de la Conférence Est qui ont remporté la quatrième tête de série des séries éliminatoires devant la Nouvelle-Angleterre sur la base du deuxième bris d’égalité d’une meilleure différence de buts.

Gustavo Bou a marqué son troisième but lors de ses deux derniers matchs pour donner à la Revolution quelque chose sur quoi s’appuyer après avoir vu le MVP de la MLS 2021 Carles Gil partir après 23 minutes en raison d’une blessure apparente à la jambe.

Gil aura plus d’une semaine pour tenter de récupérer, le match 2 se déroulant en Nouvelle-Angleterre le 8 novembre.

L’attaquant de Philadelphie Julian Carranza a également effectué ce qui semblait être une sortie due à une blessure à la 60e minute après avoir montré pour la première fois des signes de détresse peu avant la mi-temps.

Gazdag a marqué son 18e penalty toutes compétitions confondues cette saison pour donner l’avantage à l’Union à la 19e minute.

Carranza a obtenu le penalty lorsqu’il a battu Jacob Jackson au ballon sur le côté gauche de la surface de réparation et a été coupé par le gardien recrue.

L’arbitre Pierre-Luc Luzie a d’abord fait signe de continuer le jeu, mais a accordé le penalty après une revue vidéo. Gazdag s’est avancé et a terminé proprement à l’intérieur du poteau droit alors que Jackson a mal deviné et a plongé du mauvais côté.

La sortie de Gil a eu lieu quatre minutes plus tard, et trois minutes plus tard, Uhre a doublé l’avance de l’Union.

Kai Wagner s’avançait sur la gauche, puis centrait vers Uhre près du point de penalty. Le défenseur Dave Romney a presque transformé le centre dans son propre filet, et bien que Jackson ait bien réagi pour le garder à l’écart pendant un moment, le rebond est tombé sur Uhre pour une finition simple.

Harriel a ajouté le troisième à la 37e minute lorsqu’il a atteint le coup franc diagonal de Wagner depuis la droite et a propulsé une tête arrière derrière Jackson à bout portant.

Bou a ramené la Nouvelle-Angleterre à deux points à la 68e minute, mais l’arrêt réflexe exceptionnel d’Andre Blake sur l’effort de Bobby Wood à la 75e minute a empêché tout moment de nervosité vraiment tardif pour les supporters locaux.