Philadelphia Union 1-4 Inter Miami CF (15 août 2023) Analyse du match

Six matchs, neuf buts, une apparition en finale. Lionel Messi a continué de surprendre mardi soir lors de la victoire 4-1 de l’Inter Miami CF sur l’Union de Philadelphie en demi-finale de la Coupe des Ligues au Subaru Park de Chester, en Pennsylvanie.

Les buts de Messi, Josef Martínez et Jordi Alba en première mi-temps ont donné à l’équipe visiteuse une avance insurmontable alors que Miami se dirigeait vers la finale inaugurale de la Coupe des ligues, remportant chacun de ses matchs depuis que le champion argentin de la Coupe du monde a rejoint le club en juillet.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’équipe de Gerardo Martino affrontera le Nashville SC, vainqueur 2-0 du club de Liga MX de Monterrey en demi-finale mardi soir. Ils disputeront la finale samedi soir à Nashville.

Miami a également décroché une place dans la Coupe des champions de la Concacaf 2024 – une première dans l’histoire de l’équipe – en atteignant la finale.

« L’équipe a atteint la finale d’une compétition internationale », a déclaré Martino. « L’un des objectifs était de se qualifier pour la Coupe des champions de la Concacaf, maintenant nous devons nous préparer pour essayer de gagner le championnat si possible. Nous sommes motivés et confiants, mais nous nous concentrons également à tout faire pour nous améliorer. Nous voulons faire de ce club très compétitif. »

Pour l’entraîneur adverse Jim Curtin, c’était plus de déception, l’Union ayant perdu aux tirs au but lors de la finale de la Coupe MLS l’année dernière, sortant en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf 2023 ce printemps et perdant lors de la finale de la Conférence Est de la MLS 2021.

« Il faut un effort d’équipe complet pour avoir une chance contre une équipe comme Miami », a déclaré Curtin après le match. « Les 20-30 premières minutes, ils ont fait trop d’erreurs, ils nous ont punis. Ce n’était pas nous cette première mi-temps, mais ils sont très bons.

« Difficile de perdre et d’encaisser quatre buts, cette partie fait mal. Ce n’est pas normal de quitter ce terrain après en avoir encaissé quatre. »

Lionel Messi célèbre avec Josef Martinez et Jordi Alba après avoir marqué un but pour l’Inter Miami.

Comme Miami l’a fait tout au long de la Coupe des Ligues, il a marqué tôt et n’a jamais regardé en arrière. Le but de Martinez peu après le coup d’envoi marquait la cinquième fois qu’il marquait dans les 15 premières minutes d’un match de Coupe des Ligues.

Messi a ensuite doublé l’avance de Miami avec le deuxième but le plus long de sa carrière, rattrapant le gardien de l’Union Andre Blake avec une ligne basse à 31,8 mètres pour son neuvième but de la Coupe des Ligues.

Avec l’Union, qui n’a pas perdu un match à domicile de toute la saison, cherchant à entrer dans les vestiaires avec deux buts, Alba a donné à Miami son troisième. L’ancienne star de Barcelone s’est faufilée derrière la défense et a raté un ballon traversant de Robert Taylor, puis a tiré calmement devant Blake pour porter le score à 3-0.

« L’impact que Leo, [Sergio Busquets]Jordi ont eu sur le groupe, ils transmettent cette confiance aux jeunes joueurs, et ils ont cet engagement lié au jeu », a déclaré Martino. « [Busquets] travaille beaucoup, notamment pour récupérer des ballons, c’est contagieux pour ses coéquipiers.

« L’équipe a changé, aujourd’hui nous avons une liste plus compétitive qui crée des difficultés pour l’entraîneur pour créer une composition. Les jeunes joueurs grandissent petit à petit. C’est formidable pour n’importe quelle équipe. »

Chris Donovan a raté une grande chance d’avoir Philly sur le tableau, puis a vu sa tête dans le but sauvée par le gardien de Miami Drake Callender au début de la seconde période alors que l’équipe locale tentait en vain de revenir dans le match.

Alejandro Bedoya a réussi à en retirer un pour l’équipe locale plus tard en seconde période, mais le remplaçant David Ruiz a marqué le quatrième de la nuit de Miami pour mettre un retour improbable hors de portée de l’équipe de Curtin.

Depuis l’arrivée de Messi à Miami, l’équipe a marqué 21 buts en six matchs, marquant quatre buts sur quatre de ces matchs. Avant qu’il n’y arrive, il n’avait réussi que 22 matchs en 22 MLS.

« La foule était incroyable, l’ambiance était géniale. Y avait-il beaucoup de rose? Bien sûr », a déclaré Curtin. « Ça va être comme ça n’importe où [Messi] va. Il est mondial, le meilleur à avoir jamais pratiqué notre sport. Et il est humble. Produire comme il le fait encore et encore quand il n’a pas à le faire… c’est un gagnant.

« Il ira en finale maintenant, ça fait mal que nous ne soyons pas les seuls à y aller. »

Des informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.