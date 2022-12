Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys: Dak Prescott dit que Dallas est prêt à «faire une déclaration» contre ses rivaux NFC East | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez quelques-uns des meilleurs jeux des Eagles de Philadelphie et des Cowboys de Dallas cette saison alors qu’ils s’affrontent la veille de Noël

Les Cowboys de Dallas affrontent leurs plus féroces ennemis de la NFC Est la veille de Noël, les Eagles de Philadelphie, et bien que leurs espoirs de décrocher un deuxième titre de division consécutif se soient estompés, ils ont toujours fermement la vengeance en tête.

Les Cowboys (10-4) ont déjà décroché une place en séries éliminatoires, mais leurs tentatives pour attraper les meilleurs Eagles de la NFL (13-1) ont reçu un coup dur avec une défaite surprise en prolongation contre les Jaguars de Jacksonville (7-8) le week-end dernier. .

Jusqu’à cette défaite, les joueurs des Cowboys pourraient être pardonnés d’avoir envisagé la rencontre de samedi avec Philadelphie en tant que décideur potentiel de la division, mais ils traînent maintenant les leaders de la NFC de trois matchs avec seulement trois à jouer – et ce sont les Eagles eux-mêmes qui ont plus à jouer. car, car ils peuvent décrocher un laissez-passer au premier tour et un avantage à domicile grâce aux séries éliminatoires avec une victoire de plus.

Cela ne veut pas dire que Dallas n’est pas motivé. Le quart-arrière Dak Prescott a déclaré cette semaine: “Si quoi que ce soit, il s’agit de faire une déclaration à nous-mêmes.

“Quand vous regardez la saison, nous avons eu des matchs où nous avons très bien joué et des matchs où nous nous sommes mordus au pied, et nous avons eu des matchs où nous n’avons pas réussi et nous avons perdu.

“Il s’agit de faire de notre mieux, de faire de notre mieux et de nous prouver dans les trois phases que nous sommes une sacrée équipe et que nous pouvons aller le faire contre l’une des meilleures équipes de la ligue, que ce soit ils sont dans notre division ou pas.”

“Tout le monde attend avec impatience cette revanche”

Les Eagles ont triomphé lors de la première rencontre entre les deux équipes en octobre, s’imposant 26-17 à domicile lors de la sixième semaine, ce que les Cowboys tiennent à rectifier.

Regardez les temps forts de la première rencontre entre les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie de la sixième semaine plus tôt dans la saison NFL

Prescott a ajouté: “Je pense que tout le monde dans ce vestiaire attend avec impatience cette revanche.

“Ils ont une sacrée saison. Ils contrôlent le destin en remportant la division en ce moment, donc vous voulez juste entrer et obtenir une autre chance et vous assurer de mettre votre meilleur pied en avant.”

Le porteur de ballon Ezekiel Elliott a dit la même chose. “Vous perdez le premier, vous avez hâte de les revoir”, a-t-il déclaré à propos du match revanche des Eagles.

“Je ne dirais pas que c’est quelque chose de spécifique à cette équipe. Je pense que ce serait comme ça avec n’importe quelle équipe de notre division. Mais, oui, nous voulons vraiment revoir l’équipe. Cela fait partie du fait d’être un compétiteur et d’aimer ça Jeu.”

Prescott n’a pas joué lors de la première rencontre entre les deux équipes, car il revenait d’une opération au pouce droit, alors que c’est le quart-arrière vedette de Philadelphie, Jalen Hurts, qui sera absent pour le match de samedi.

Gardner Minshew obtiendra plutôt le départ pour les Eagles, Hurts nécessitant plus de temps pour guérir d’une entorse à l’épaule qu’il a contractée lors de leur dernière victoire contre les Bears de Chicago le week-end dernier.

Parsons : Je suis sûr que les Eagles me détestent

Hurts, qui était l’un des huit joueurs des Eagles nommés au Pro Bowl mercredi, est considéré comme l’un des principaux candidats pour être nommé MVP de la ligue cette saison, ayant représenté 3 472 verges par la passe et 22 touchés par la passe cette saison, ainsi qu’un énorme 747 verges et 13 scores rapides.

Bien qu’il soit absent pour l’affrontement de samedi, Hurts a encore ajouté à l’intrigue en raison d’une guerre des mots qui a éclaté entre le secondeur des Cowboys Micah Parsons et le plaqueur offensif des Eagles Jordan Mailata contre le quart-arrière de Philadelphie.

Apparaissant récemment sur “The Voncast” avec Von Miller, Parsons a demandé : “Quand vous regardez les Eagles, est-ce que c’est Hurts ou l’équipe ? C’est le système et l’équipe.

Voici un aperçu de certains des meilleurs sacs du secondeur vedette des Dallas Cowboys Micah Parsons dans sa carrière dans la NFL jusqu'à présent

“Je n’essaie pas de me faire des ennemis. J’aime tellement le jeu. Et je le comprends tellement que, quand les choses vont mal, je ne peux tout simplement pas le retenir. Je dois presque dire quelque chose. “

Mailata s’est offensé, disant aux journalistes que “Micah devrait s’inquiéter de son jeu”, tandis que Parsons a déclaré plus tard “Je suis presque sûr qu’ils [the Eagles] déteste-moi” alors qu’il clarifiait ses commentaires.

“Vous devez vous tenir sur tout ce que vous dites en tant qu’homme”, a déclaré Parsons. “Mais sans jeu de mots ni manque de respect envers Hurts, je pense qu’il va très bien cette année.”

Alors que l’affrontement de la veille de Noël entre les Cowboys et les Eagles à Dallas pourrait ne pas avoir la division à cheval, il y a encore beaucoup en jeu entre ces deux grands rivaux de la NFL.

