Philadelphia Eagles contre Tampa Bay Buccaneers Prédiction, cotes, choix

Les Eagles de Philadelphie (2-0) sont considérés comme favoris (-5) selon les bookmakers avant leur match contre les Buccaneers de Tampa Bay (2-0) le 25 septembre à partir de 19 h 15 HE, diffusé sur ABC.

Les Eagles ont remporté la deuxième semaine contre les Vikings du Minnesota, 34-28. Tandis que les Buccaneers ont battu les Bears de Chicago, 27-17, lors de leur match.

Laquelle de ces équipes maintiendra sa séquence d’invincibilité jusqu’à la semaine 4 ?

Voici tout ce dont vous avez besoin du point de vue des paris sur le match Eagles-Buccaneers, depuis l’écart de points, la moneyline, le total over/under et un choix d’expert de Chris « The Bear » Fallica :

Choisissez l’unité d’organisation : Plus de (46)

Cette ligne semble étrangement basse, mais je vais mordre.

Je ne pense pas que les Eagles soient l’équipe qu’ils étaient l’année dernière, mais malgré leur 2-0, il n’y a vraiment pas grand-chose à aimer chez les Buccaneers. Ils ont remporté un festival du chiffre d’affaires en Minnesota puis battre sans doute la pire équipe de la ligue en Chicago .

La défense des Eagles est la meilleure unité sur le terrain, et je m’attendrais à ce qu’elle le montre ici.

PICK : Eagles (-4,5 au moment de la sélection) pour gagner par plus de 4,5 points

Temps: 19 h 15 HE

En tant que favoris à 5 points ou plus, les Eagles ont obtenu une fiche de 7-8 contre l’écart l’année dernière.

AJ Brown a dressé une feuille de statistiques pour 2022 qui comprenait 88 attrapés pour 1 496 verges (quatrième de la NFL) et 11 touchés sur réception (troisième de la NFL) sur 17 matchs joués. Il a reçu 145 cibles et a réalisé en moyenne 5,2 réceptions par match.

Hurts s’est également précipité pour 13 touchés et 760 verges.

En 15 matchs disputés l’an dernier, Jalen Hurts a totalisé 3 701 yards par la passe (10e meilleur de la NFL), avec 22 touchdowns contre six interceptions et complétant 66,5 % de ses tentatives.

Les statistiques de saison de Brandon Graham incluent 35 plaqués, 11 TFL et 11 sacs en 16 matchs.

Josh Sweat a réalisé 48 plaqués, 15 TFL, 11 sacs et une interception au cours de la saison 2022.

Nicholas Morrow a réalisé 116 plaqués, 11 TFL et une interception pour les Bears.

Haason Reddick a réalisé 49 plaqués, 11 TFL, 16 sacs et trois passes défendues en 2022.

La saison dernière, les Buccaneers ont été classés parmi les outsiders lors de trois matchs et n’ont réussi à remporter aucun de ces concours.

Les matchs de Tampa Bay ont atteint plus de six fois sur 17 l’an dernier.

Les Buccaneers n’ont remporté aucune victoire contre l’écart (0-1) en tant qu’outsiders de 5 points ou plus la saison dernière.

Les Blancs ont également totalisé 290 verges sur réception (17,1 par match) sur 50 attrapés (2,9 par match). Il a été ciblé 58 fois et a capté deux passes de TD.

Rachaad White a marqué un touché au sol, tout en courant pour un total de 481 verges (3,7 par course et 28,3 par match).

Chris Godwin a réalisé 1 023 verges sur réception et trois touchés sur 104 réceptions (huitième dans la NFL) tout en étant ciblé 142 fois la saison dernière.

Il a également ajouté 89 verges au sol, tout en marquant un touché au sol (avec une moyenne de 7,4 verges par match et 2,9 par course).

En 12 matchs, Baker Mayfield a totalisé 2 163 verges par la passe, lançant 10 touchés avec huit INT et complétant 60 % de ses passes.

L’année dernière, Mike Evans a réussi 77 attrapés pour 1 124 verges avec six touchés sur réception. Il a été ciblé 127 fois et a réalisé en moyenne 5,1 réceptions en 15 matchs.

La production de Carlton Davis comprenait un INT plus 63 plaqués, trois TFL et 12 passes défendues en 13 matchs.

Antoine Winfield Jr. a réussi une passe en plus de 80 plaqués, sept TFL, quatre sacs et trois passes défendues en 2022.

Lavonte David a réalisé 124 plaqués, 10 TFL, trois sacs et cinq passes défendues.

Devin White a amassé 5,5 sacs pour accompagner huit TFL et 124 plaqués lors de ses 17 matchs en 2022.



   

