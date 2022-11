Philadelphia Eagles 29-17 Houston Texans: Jalen Hurts lance deux touchés alors que les Eagles s’améliorent à 8-0 pour la première fois de l’histoire de la franchise | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Eagles de Philadelphie contre les Texans de Houston de la semaine 9 de la saison NFL.

Jalen Hurts a réussi 243 verges et deux touchés alors que les Eagles de Philadelphie invaincus ont surmonté un effort fougueux en première mi-temps des Texans de Houston pour triompher 29-17 jeudi soir et passer à 8-0 pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Histoire du jeu

Hurts a complété 21 de ses 27 tentatives de passes dans la nuit et a surmonté un échappé en première mi-temps alors qu’il jouait dans sa ville natale pour la première fois en tant que professionnel. Il a été constant dans la gestion d’une attaque des Eagles qui a rencontré relativement peu d’obstacles de la part des Texans (1-6-1) tout en amassant 360 verges au total.

La première frappe de Hurts a brisé une égalité au milieu du troisième quart et a suivi un chiffre d’affaires critique du quart-arrière des Texans Davis Mills.

Un lancer errant de Mills a été capté par la sécurité des Eagles CJ Gardner-Johnson, qui a renvoyé sa cinquième interception en tête de la ligue à 25 mètres sur la ligne des 17 mètres de Houston. Deux jeux plus tard, Hurts a trouvé AJ Brown pour un touché de 17 verges qui a placé Philadelphie devant 21-14 alors qu’ils commençaient finalement à s’échapper après une résistance impressionnante à Houston.

Le quart-arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts, a de nouveau impressionné en maintenant son début de saison invaincu avec une victoire sur les Texans de Houston.

Houston a transformé son engagement envers le jeu au sol en un entraînement de 12 matchs et 63 verges qui a culminé avec un placement de 30 verges de Ka’imi Fairbairn plus tard au troisième quart pour réduire le déficit à quatre. Le porteur de ballon recrue Dameon Pierce s’est précipité pour un superbe 139 verges en 27 courses.

Mais Hurts s’est ensuite connecté avec l’ailier rapproché Dallas Goedert – huit attrapés, 100 verges – sur une passe de quatre verges avec un peu plus de 11 minutes à jouer, et les Eagles ont ensuite prolongé leur avance à 12 après une conversion réussie en deux points de leur quart-arrière. Et c’est comme ça que le score est resté.

Plus tôt, les Eagles avaient effacé un déficit de 7-0 avec un entraînement de 18 jeux et 91 verges qui a culminé avec une course de touché de deux verges de Miles Sanders alors que Philly a tenté le quatrième essai.

Kenneth Gainwell a ensuite couronné une série de 10 matchs et 79 verges avec un score de quatre verges qui a porté les visiteurs à une avance de 14-7 à la fin du deuxième quart.

Après avoir mené Houston à un score sur sa première possession pour la première fois cette saison, la passe de touché de 13 verges de Mills à Chris Moore a vu le match à égalité à 14-14 avec 43 secondes à jouer en première mi-temps. Mais les Eagles (8-0) continueraient à dominer les débats après la pause.

Leaders des statistiques

Aigles

Passes: Jalen Hurts, 21/27, 243 verges, 2 touchés

Rushing: Miles Sanders, 17 courses, 93 yards, 1 TD

Réception: Dallas Goedert, huit attrapés, 100 yards, 1 TD

AJ Brown, quatre attrapés, 59 yards, 1 TD

Texans

Passes : Davis Mills, 13/22, 154 yards, 2 TDs, 2 INTs

Ruée : Dameon Pierce, 27 courses, 139 verges

Réception : Phillip Dorsett, trois attrapés, 69 verges

Chris Moore, quatre attrapés, 43 yards, 1 TD

Et après?

Les champions en titre du Super Bowl sont à nouveau en action en direct sur Sky Sports ce dimanche, avec le Rams de Los Angeles (3-4) voyageant à Tampa Bay pour affronter Tom Brady Boucaniers (3-5) – dans ce qui semble être un match incontournable pour les deux équipes.

NFL en direct Vivre de

Le match est une répétition de l’affrontement des séries éliminatoires de la ronde divisionnaire de l’an dernier, que les Rams ont remporté 30-27 en route pour soulever le trophée Vince Lombardi. Les Buccaneers eux-mêmes ont remporté le Super Bowl après la saison 2020, mais eux et les Rams ont eu des difficultés au cours des huit premières semaines de cette campagne et leurs ambitions en séries éliminatoires sont en jeu alors que la paire s’affronte en Floride. L’action se déroule en direct sur Sky Sports NFL à partir de 21h25, dimanche.

Avant de partir pour Tampa, nous voyons le Dauphins de Miami (5-3) et leur attaque explosive se rendent au Ours de Chicago (3-5), les deux équipes alignant de nouveaux jouets après avoir effectué quelques mouvements avant la date limite des échanges de mardi.

NFL en direct Vivre de

NFL en direct Vivre de

Le receveur vedette Chase Claypool sera en action pour les Bears pour la première fois après son départ des Steelers de Pittsburgh, tandis que le lanceur de passes Bradley Chubb et le porteur de ballon Jeff Wilson s’aligneront pour les Dolphins après leurs échanges respectifs des Broncos de Denver et de San Francisco. 49ers. Celui-ci à Soldier Field débute à 18 heures.

Et pour terminer l’action du dimanche soir, nous rejoignons nos amis de NBC pour Soirée football en Amérique et Sunday Night Football, avec Patrick Mahomes et le Chefs de Kansas City (5-2), accueillant le Titans du Tennessee (5-2), qui surfe sur une séquence de cinq victoires consécutives – le coup d’envoi est donné à 1h20, tôt lundi matin.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N'oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !