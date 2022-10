Philadelphia Eagles 26-17 Dallas Cowboys: Jalen Hurts brille alors que la course sans défaite se poursuit | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des Cowboys de Dallas contre les Eagles de Philadelphie de la semaine 6 de la saison NFL.

Jalen Hurts a lancé pour 155 verges et deux touchés alors que les Eagles sont restés invaincus avec une victoire de 26-17 sur les Cowboys de Dallas dimanche soir.

Les Eagles ont tenu bon après que leur avance de 20-0 soit tombée à 20-17 au début du quatrième quart, passant à 6-0 pour la première fois depuis 2004 lorsqu’ils ont remporté leurs sept premiers matchs et se sont rendus au Super Bowl.

Les Eagles ont marqué 20 points au deuxième quart et ont maintenant battu leurs adversaires 112-27 au cours de ce quart cette saison, convertissant 8 des 12 quatrièmes tentatives entrant dans le match et gardant les paris sur leur premier disque de score, Hurts se connectant avec AJ Brown sur quatrième et 3 pour 11 verges.

Puis sur les quatrième et quatrième du 10, les Eagles ont piégé Dallas dans une infraction de zone neutre pour un premier essai automatique. Miles Sanders a marqué sur une course de TD de 5 verges et une avance de 7-0.

Rush, solide mais éclairant à peine le tableau de bord en tant que partant, a eu une passe déviée et interceptée par Gardner-Johnson, qui a battu des bras après le choix et a rendu les fans des Eagles déchaînés avant que Hurts ne profite du choix et ne frappe Brown pour un 15- verge TD et une avance de 14-0.

Jake Elliott, qui a raté le match de la semaine dernière avec une mauvaise cheville, a ajouté des buts sur le terrain de 51 et 34 verges pour porter le score à 20-0 tandis que le deuxième but sur le terrain d’Elliott est survenu après que Slay ait intercepté Rush.

Philadelphie a mis le match de côté avec un entraînement efficace qui a occupé plus de la moitié du quatrième quart alors que les Eagles ont converti trois troisièmes essais et Hurts a frappé DeVonta Smith pour un touché de 7 verges, les Eagles échouant sur la conversion en 2 points mais menant 26- 17.

Ezekiel Elliott a marqué un touché au cours de la seconde mi-temps pour porter le match à 20-10.

Hurts a converti deux des troisièmes essais lors de tentatives précipitées et Philly avait besoin des courses d’embrayage après que les Cowboys (4-2) soient revenus dans le match.

Ezekiel Elliott a marqué sur une course de 14 verges dans le troisième qui a fait 20-10 mais Rush a répliqué, lançant une passe de touché de 7 verges à Jake Ferguson dans le quatrième pour un match 20-17.

Gardner-Johnson a réussi un plongeon pour sa deuxième interception pour couper un entraînement tardif, et Brett Maher a raté une tentative de placement de 59 verges dans un dernier effort pour rester à distance de frappe.

