Phil Tufnell a passé 121 guichets en 42 tests pour l’Angleterre entre 1990 et 2001

Phil Tufnell dit que ses premières expériences après avoir été appelé pour jouer pour l’Angleterre l’ont laissé « déçu » et « déçu ».

Le spinner du bras gauche a fait ses débuts internationaux en décembre 1990 en Australie et a joué 42 tests – prenant 121 guichets – et 20 internationaux d’un jour au cours des 11 années suivantes, mais il pense que la structure de l’époque signifiait qu’il n’était pas en mesure de répliquer. sa forme de comté.

Ses 1057 guichets de première classe pour Middlesex racontent leur propre histoire et Tufnell a déclaré que l’environnement à l’époque précédant les contrats centraux signifiait qu’il était difficile pour les équipes anglaises de développer la même unité qu’il rencontrait au niveau du comté.

« J’aurais aimé la sensation d’un peu plus », a-t-il dit Podcast The Cricket Show. « Avec combien de garçons avons-nous joué qui n’ont joué qu’un match de test ou joué deux ou trois et ont été écartés et jamais, jamais revus. »

« Avec moi-même, Nasser et Athers, nous avons joué notre meilleur cricket presque pour nos comtés – ce n’est pas nécessairement une question d’opposition, c’est le sentiment d’unité au sein du comté, une appréciation de ce que vous faites, vous connaissez votre rôle et on vous a cru par vos camarades de comté, je n’ai jamais vraiment eu le sentiment de ça avec l’Angleterre.

« Si quelque chose, j’ai été un peu déçu quand j’ai commencé à jouer pour l’Angleterre parce que je voulais ça, » Je joue pour l’Angleterre maintenant, quelle est la prochaine étape? « .

« J’avais hâte de voir comment tout cela allait évoluer et nous allons tous nous efforcer d’atteindre cet objectif et, au contraire, cela m’a un peu laissé tomber au début de ma carrière. »

Il n’y avait aucun blâme sur les personnes impliquées dans la configuration anglaise à l’époque, plutôt Tufnell dit que le sentiment qu’il se battait toujours pour sa place et qu’une mauvaise performance pouvait le voir abandonné signifiait qu’il était difficile de jouer avec liberté.

« Je ne vais pas essayer les gens qui étaient là », a-t-il ajouté. « J’aurais aimé un contrat central. Vous pourriez alors simplement vous détendre et profiter de votre cricket, jouer au cricket au lieu de regarder par-dessus votre épaule à chaque fois et de penser, ‘quand la guillotine descend-elle?’.

«Vous ne jouez pas à bout portant, j’ai en quelque sorte joué à bout et me battre pour tout parce que vous saviez juste que si vous n’aviez pas bien joué, vous étiez parti. Alors j’aurais aimé un contrat central.