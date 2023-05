Phil Tufnell cache un secret impertinent dans le camp, révèle Paul Burrell avant la finale

Phil Tufnell, finaliste de I’M A Celebrity, cache un secret effronté dans le camp, a révélé le dernier expulsé Paul Burrell.

L’ancien majordome royal a quitté le camp juste un jour avant la finale et s’est maintenant ouvert sur son séjour dans le parc national Kruger, y compris une pépite coquine sur la légende du cricket.

Rex

Les deux ont partagé quelques mots croisés au camp sur la façon dont Phil semblait esquiver les épreuves.

Dans une conversation exclusive, Paul a déclaré au Sun : « Il y a eu un petit grondement entre moi et Phil. Mais il était d’un grand humour et d’une grande force vitale dans le camp.

« Il m’a dit : ‘Je veux que tu rencontres ma femme Paul’ et j’ai dit que j’aimerais rencontrer ta femme.

« Et à ce moment-là, il a baissé son pantalon et m’a montré son caleçon, qui portait des photos de sa femme.

« Alors j’ai rencontré la duchesse dans la clairière de la jungle ! »

Phil est marié à sa troisième épouse Dawn Brown depuis 2005, et il l’appelle affectueusement « la duchesse ».

Il a été critiqué pendant son passage dans la version préenregistrée de l’émission ITV pour ne pas être un joueur d’équipe.

Paul a ajouté : « Je sais que Phil est un sportif professionnel et je sais qu’il veut toujours gagner.

«Il a dit lui-même qu’il avait esquivé quelques essais et qu’il était parfois resté discret, et qu’il avait beaucoup essayé de ne pas les faire et qu’il était passé sous le radar.

«Et oui, il a fait toutes ces choses.

« Mais il était d’un grand humour et d’une grande force vitale dans le camp. »

Phil a affronté Jordan Banjo, Fatima Whitbread et Myleene Klass lors de la grande finale de I’m A Celebrity…South Africa et a terminé à la quatrième place.

S’adressant au Sun après avoir quitté le camp, Phil a déclaré: «Quel voyage incroyable!

« C’était fabuleux, vraiment. Je ne pense pas avoir autant ri. Et je ne veux pas seulement dire rire, je veux dire rire du ventre complet.

« Tout le monde était merveilleux. Grand sens de l’humour. Tout le monde vous a fait sentir les bienvenus.

“Nous avons passé un moment merveilleux, nous l’avons vraiment fait. À travers toute cette horrible méchanceté – des yeux de poisson, des serpents autour de mon cou, enfermé dans un cercueil.

« À travers tout cela, j’ai rencontré tellement de gens adorables avec des cœurs si chaleureux et des livres ouverts. Nous avons eu de belles discussions. Nous nous sommes tellement amusés honnêtement.

Seules deux des stars restées debout devront faire face à un procès alimentaire sauvage pour déterminer qui est le premier I’m A Celebrity Legend est.

Ant et Dec expliquent qu’on leur demandera d’indiquer le nombre de chaque élément qu’ils pensent pouvoir manger en cinq minutes.

La célébrité qui choisit le nombre le plus élevé doit alors essayer d’en manger autant dans le temps imparti. S’ils réussissent, ils gagnent un point. Échouez et leur adversaire marque un point.

S’ils choisissent tous les deux le même numéro, c’est une course directe.

C’est le meilleur de neuf plats, avec un menu comprenant des œufs fermentés et des queues de souris.

Connectez-vous à 21h pour la finale de 90 minutes I’m A celebrity…South Africa sur ITV1 et ITVX