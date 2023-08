Phil Spencer soutenu par Piers Morgan et les présentateurs de This Morning après la mort dévastatrice de parents dans un accident de voiture

PHIL Spencer a été soutenu par Piers Morgan et les stars de This Morning après la mort dévastatrice de ses deux parents.

L’animateur de Location, Location, Location, 53 ans, a rendu hommage aujourd’hui à son père Richard, connu des amis et de la famille sous le nom de David, 89 ans, et à sa mère Anne, 82 ans, à la suite de leur accident de voiture mortel.

La co-présentatrice de Phil, Kirstie Allsopp, a offert un soutien public dans les commentaires, écrivant sous la publication Instagram: « Une déclaration si courageuse et aimante et si typique de vous et de votre charmante famille. » Tant de gens vous ont tous dans leurs pensées et leurs prières. Xxx.’

L’animateur de TalkTV, Piers, a déclaré: «C’est incroyablement triste. Tellement désolé Phil », avec l’aventurier Ben Fogle ajoutant:« Tellement désolé Phil.

Phil Vickery a écrit: « Mes pensées vont à vous et à la famille », tandis que Craig Doyle a écrit: « Oh Phil, c’est tellement triste. » Mes pensées sont avec toi et ta famille. Puissent-ils reposer en paix.’

Jenni Falconer a conclu: ‘Oh Phil, j’envoie tellement d’amour à toi et à ta famille. C’est vraiment déchirant.

Partageant un cliché du couple, Phil avait écrit sur la plateforme : « En tant que famille, nous essayons tous de nous accrocher au fait que maman et papa sont allés ensemble et qu’aucun des deux n’aura jamais à pleurer la perte de l’autre. Ce qui est une bénédiction en soi.

Phil a également révélé de nouveaux détails déchirants sur l’accident.

Il a déclaré: «La voiture, qui roulait très lentement, s’est renversée sur un pont sur l’allée de la ferme, à l’envers dans la rivière.

« Il n’y a eu aucune blessure physique et je doute fort qu’ils se soient même battus – ils se seraient tenus la main sous l’eau et se seraient éclipsés tranquillement.

« Leur soignant était dans la voiture et a réussi à sortir par la fenêtre arrière, donc l’alarme a été déclenchée assez rapidement. »

Phil a félicité son frère qui a désespérément tenté de sauver leurs parents après l’accident.

Il a déclaré: «Comme le font de nombreux agriculteurs – mon frère avait un canif et a donc pu couper les ceintures de sécurité – il les a sortis de la rivière mais ils n’ont jamais repris conscience.

« Bien que désespérément triste et choqué au-delà de toute croyance – toutes les familles sont claires sur le fait que s’il peut jamais y avoir une chose telle qu’avoir une « bonne fin » – c’était ça. »

Le présentateur Phil a ensuite rappelé l’une des dernières conversations déchirantes qu’il a eues avec sa mère.

Il a déclaré: « Bien qu’ils aient été tous les deux en très bonne forme les jours précédents (d’où l’idée soudaine d’aller déjeuner au restaurant), la maladie de Parkinson de maman et la démence de papa s’étaient aggravées et l’avenir à long terme s’annonçait difficile.

« À tel point que maman m’a dit il y a seulement une semaine qu’elle s’était résignée à penser » maintenant, il semble que nous irons probablement ensemble « . Et c’est ce qu’ils ont fait.

Il a terminé sa déclaration en ajoutant: « C’est horrible en ce moment, mais après près de 60 ans de mariage, mourir ensemble dans la ferme qu’ils ont tant aimée sera, je le sais, un réconfort à l’avenir.

« Maman et papa sont ensemble, c’est précisément là où ils auraient voulu être. »

