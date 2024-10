Phil Spencer de Xbox félicite l’équipe de Black Ops 6 pour son « accomplissement phénoménal »

Les consoles @HonestHick ont ​​globalement stagné et individuellement sont en déclin depuis la PS2. Mais pour ce qui est de votre point de vue, cela n’a pas changé : ils gagnent beaucoup d’argent. Même avant l’acquisition de Zenimax et d’ABK, Microsoft a vu les jeux rapporter le plus d’argent jamais vu, soit environ 15 milliards. Bien sûr, cela incluait des jeux partout, même à l’époque, comme Microsoft et ses efforts sur PC, mais la majorité d’entre eux se trouvent uniquement dans les consoles. Les jeux sur console rapportent beaucoup d’argent bien qu’ils soient devenus un marché de niche (si l’on considère qu’aucune console n’a même atteint 200 millions de ventes et que les utilisateurs actifs mensuels sur console sont encore moins nombreux). Et les habitudes de dépenses des joueurs augmentent. Les marges sont une préoccupation croissante, mais sinon, les consoles constituent une source de revenus stable et de bonne taille. Le problème étant qu’aucune console ne parvient vraiment à l’étendre autant que Sony ou Microsoft le souhaiteraient (Nintendo a réussi à atteindre le succès de la PS2 dont ils sont plus que satisfaits en raison de coûts plus contrôlés et d’objectifs moins ambitieux). Le problème n’est pas vraiment « COD va-t-il déplacer le matériel ? » mais au lieu de cela, « comment pouvons-nous inciter les gens à acheter du matériel pour la première fois afin que nous puissions vendre plus de COD (ou de jeux en général) ? » Cela fait partie de l’objectif du Game Pass. Microsoft dit en partie : « D’accord, peut-être qu’en étant réaliste, nous n’allons pas quadrupler à nous seuls la taille du marché des consoles du jour au lendemain, à partir de notre troisième place ou même jamais d’ailleurs. Pourquoi ne continuons-nous pas à faire ce que nous faisons avec consoles tout en essayant de créer un tout nouveau marché en général qui pourrait réellement plaire aux gens ordinaires. » Game Pass augmentera probablement considérablement non seulement à partir de COD, mais aussi de l’énorme bibliothèque de contenu propriétaire dont dispose Xbox en général. Mais cela ne devrait pas atteindre des chiffres énormes avant un bon moment. Il ne s’agit pas seulement de technologie, mais aussi de trouver comment combler le fossé et percer l’air du temps.

Il y a une raison pour laquelle nous travaillons autant en pourcentages et classons simplement les trois seules options. Parce que si nous nous y mettons, aucun des chiffres de vente de consoles n’est aussi prometteur. Ils ne vendent pas beaucoup plus (en fait, tous, mais Nintendo ont déjà atteint un sommet… et leur pic n’était pas « si » élevé). Par exemple, les ventes de moins de 160 millions de PS2 au cours de sa durée de vie de 6 ans ne représentent pas beaucoup plus que le nombre de nouveaux iPhones (comme le dernier modèle) qu’Apple vend au cours de son premier trimestre. Ouais, c’est un appareil beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus populaire, et tout ça (aussi comme 2 à 3x cher), mais quand même. Cela met les choses en perspective. Par exemple, il y a plus de 3 milliards de joueurs actifs aujourd’hui et 8 milliards de personnes dans le monde et le maximum qu’une console unique a vendu au cours de sa durée de vie est inférieur à 160 millions d’unités… et elle est en baisse depuis lors, malgré l’allongement de la durée de vie. Je veux dire, oui, nous pouvons attribuer cela au mobile, mais même dans ce cas, on estime qu’il y a au moins 1,7 milliard de joueurs sur PC.

Je veux dire, ce sont les cercles dans lesquels je choisis de courir (mon endroit préféré pour jouer est la Xbox), mais l’accent mis sur les ventes de consoles a toujours semblé risible. Je dirai simplement que j’appelle BS le fait que Sony facture plus que jamais son matériel car « Xbox n’est pas une concurrence ». C’est le signe qu’une entreprise a du mal à trouver de nouveaux clients, de sorte que, à mesure que les coûts augmentent, elle est obligée de mettre cela sur ses clients existants et d’en tirer davantage pour afficher de meilleurs bénéfices. À ce stade, tout ce qui est PS, ce sont des mises à niveau. La concurrence est sans objet lorsqu’il n’y a pas beaucoup de clients pour lesquels rivaliser (en comparaison, la comparaison étant la montée en flèche des coûts).