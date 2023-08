Phil Spencer brise le silence et révèle des détails déchirants sur la mort tragique des parents après un accident dans la ferme familiale

Phil Spencer a rompu son silence après que ses parents ont été tués dans un accident tragique sur leur ferme familiale.

L’hôte de Location, Location, Location, 53 ans, s’est rendu sur Instagram pour rendre hommage au père Richard, connu des amis et de la famille sous le nom de David, 89 ans, et de sa mère Anne, 82 ans.

Partageant un cliché du couple, Phil a écrit: «En tant que famille, nous essayons tous de nous accrocher au fait que maman et papa sont allés ensemble et qu’aucun des deux n’aura jamais à pleurer la perte de l’autre. Ce qui est une bénédiction en soi.

Phil a également révélé de nouveaux détails sur l’accident, poursuivant: «La voiture, qui roulait très lentement, a basculé sur un pont sur le chemin de la ferme, à l’envers dans la rivière.

« Il n’y a eu aucune blessure physique et je doute fort qu’ils se soient même battus – ils se seraient tenus la main sous l’eau et se seraient éclipsés tranquillement.

« Leur soignant était dans la voiture et a réussi à sortir par la fenêtre arrière, donc l’alarme a été déclenchée assez rapidement. »

Phil a ajouté: «Comme le font de nombreux agriculteurs – mon frère avait un canif et a donc pu couper les ceintures de sécurité – il les a sortis de la rivière mais ils n’ont jamais repris conscience.

« Bien que désespérément triste et choqué au-delà de toute croyance – toutes les familles sont claires sur le fait que s’il peut jamais y avoir une chose telle qu’avoir une « bonne fin » – c’était ça. »

Présentateur Phil l’une des dernières conversations déchirantes qu’il a eues avec sa mère.

Il a déclaré: « Bien qu’ils aient été tous les deux en très bonne forme les jours précédents (d’où l’idée soudaine de sortir déjeuner), la démence de mamans Parkinson et de papa s’était aggravée et l’avenir à long terme s’annonçait difficile.

« À tel point que maman m’a dit il y a seulement une semaine qu’elle s’était résignée à penser » maintenant, il semble que nous irons probablement ensemble « . Et c’est ce qu’ils ont fait.

Il a terminé sa déclaration en ajoutant: « C’est horrible en ce moment, mais après près de 60 ans de mariage, mourir ensemble dans la ferme qu’ils ont tant aimée sera, je le sais, un réconfort à l’avenir.

« Maman papa est ensemble, c’est précisément là où ils auraient voulu être. »

La coanimatrice et amie de Phil, Kirstie Allsopp – qui a aujourd’hui rendu hommage à David et Anne – a été l’une des premières à commenter.

Elle a écrit: « Une déclaration si courageuse et aimante et si typique de vous et de votre charmante famille. Tant de gens vous ont tous dans leurs pensées et leurs prières. xxx. »

David et Anne étaient en route vers un pub local pour le déjeuner vendredi lorsque leur voiture a dévié de la route d’accès dans un affluent peu profond qui traverse leur domaine.

La police et les pompiers se sont précipités sur les lieux tandis qu’une ambulance aérienne a atterri sur la ferme de Littlebourne, près de Canterbury, dans le Kent.

Richard et Anne ont été retirés et emmenés à l’hôpital où il a été déclaré mort et elle est décédée plus tard.

Kirstie a déclaré hier soir: « J’ai parlé à Phil et c’est tragique pour la famille Spencer, mais ses parents étaient ensemble et c’est quelque chose qui est une grande source de réconfort pour eux tous.

« La famille est très aimante et proche. Il y a quatre enfants, Phil, Robert, Caryn et Helen, et ils ont eu huit petits-enfants.

« C’est affreux pour toute la famille, mais ils étaient ensemble à la fin et c’étaient des gens adorables.

«Ils étaient en route pour le pub un vendredi après-midi dans le Kent, où ils vivaient – ​​ils étaient à l’endroit qu’ils aimaient, avec la personne qu’ils aimaient. Ils étaient tous deux de confession chrétienne.

« Phil et ses frères et sœurs se consolent tous en cette période difficile. »

Phil, qui vit dans le Hampshire avec sa femme Fiona et leurs deux enfants, a déjà parlé avec émotion d’être le fils d’un fermier et d’avoir une enfance idyllique.

Il possède une maison de vacances sur le site, que son père exploitait avant de passer la main à son fils aîné Robert.