Producteur de musique célèbre Phil Spector est décédé en purgeant une peine de 19 ans de prison pour meurtre. Il avait 81 ans.

Spector a été déclaré décédé de causes naturelles le samedi 16 janvier au California Health Care Facility à Stockton, en Californie, où il purgeait sa peine depuis 2013, quatre ans après sa condamnation. Sa cause officielle de décès sera déterminée par le médecin légiste du bureau du shérif du comté de San Joaquin, a déclaré le département californien des services correctionnels et de la réadaptation dans un communiqué.

TMZ, qui a annoncé pour la première fois la nouvelle de la mort de Spector, a déclaré que le producteur était décédé des complications liées au COVID-19 après avoir été diagnostiqué avec un coronavirus il y a un mois. Cependant, les responsables de la prison ou les représentants du producteur n’ont pas confirmé le rapport.

Dans leur déclaration, le département californien des services correctionnels et de la réadaptation a également inclus une photo mise à jour de Spector, prise en novembre dernier. Sur la photo, le producteur, qui portait souvent des perruques dans les années précédant sa condamnation, est chauve et souriant.

En 2009, Spector a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré pour la mort de l’actrice Lana Clarkson. Il a été condamné à 19 ans de prison à perpétuité et était éligible à une audience de libération conditionnelle en 2025.