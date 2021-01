Une cause officielle de décès sera déterminée par le médecin légiste du comté de San Joaquin.

Spector a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et condamné à 19 ans de prison à vie en 2009 pour la fusillade mortelle de l’actrice Lana Clarkson en 2003. L’actrice a été retrouvée affalée sur une chaise du manoir californien de Spector avec une blessure par balle dans le toit de sa bouche.

Spector, originaire du Bronx, New York, a produit des enregistrements de stars telles que les Beatles, Ike et Tina Turner, Cher et les Ramones.

Créateur d’un style de production connu sous le nom de « Wall of Sound », le producteur influent a formé les Teddy Bears et a enregistré le seul tube du groupe, « To Know Him is to Love Him », alors qu’il était encore au lycée.