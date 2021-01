Le producteur de musique Phil Spector est décédé des complications liées au COVID-19 à l’âge de 81 ans, a-t-on révélé.

Spector a reçu un diagnostic de COVID il y a quatre semaines et a été transféré de sa cellule de prison, où il purgeait une peine de 19 ans à perpétuité pour le meurtre de l’actrice Lana Clarkson en 2003, dans un hôpital.

Il s’est suffisamment rétabli pour retourner en prison mais il a rechuté et a eu du mal à respirer et est retourné à l’hôpital où il est décédé samedi, selon TMZ.

Le producteur de musique Phil Spector est décédé Satruday des complications liées au COVID-19 à l’âge de 81 ans

Le célèbre musicien a développé le Wall of Sound, une technique sonore qui a un effet rugissant, surnommée « l’approche wagnérienne du rock ‘n’ roll ».

Il a également écrit, co-écrit et produit des numéros pour les Ronettes, les Crystals et Ike & Tina Turner.

Il a commencé sa carrière en produisant son premier tube «To Know Him is To Love Him» des Teddy Bears alors qu’il était encore au lycée.

À partir de là, sa carrière a explosé et il a produit des succès tels que «Be My Baby» des Ronnettes et «Il est un rebelle» de The Crystals.

Ceci est une histoire en développement