L’ancien producteur de musique en disgrâce Phil Spector est décédé à l’âge de 81 ans.

Le département californien des services correctionnels et de la réadaptation a confirmé qu’il était décédé de causes naturelles samedi soir.

Image:

Image de Spector datée du 19 novembre 2019 (Photo: CDCR)



TMZ dit que l’homme de 81 ans a été diagnostiqué avec un coronavirus il y a quatre semaines et a été transféré de sa cellule de prison à un hôpital.

Il est entendu qu’il s’est suffisamment rétabli pour retourner en prison, mais a rechuté, a eu du mal à respirer et a été ramené d’urgence à l’hôpital, où il est décédé.

Une déclaration du Département des services correctionnels et de la réadaptation de Californie a déclaré: « Sa cause officielle de décès sera déterminée par le médecin légiste du bureau du shérif du comté de San Joaquin. »

Spector purgeait 19 ans de prison après avoir tourné l’actrice Lana Clarkson dans son manoir californien en 2003.

Il a toujours maintenu son innocence et a affirmé que Clarkson était mort d’un suicide accidentel.

Image:

Il a été emprisonné pendant 19 ans pour avoir tué l’actrice Lana Clarkson



Connu pour sa méthode de production Wall of Sound, il a travaillé avec un certain nombre de stars dans les années 1960, co-écrivant le hit de Righteous Brothers You’ve Lost That Lovin ‘Feeling.

Il a produit l’album des Beatles Let It Be en 1970.