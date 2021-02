Il y a un an aujourd’hui, Phillip Schofield s’est courageusement rendu au canapé This Morning et a dévoilé son âme à la nation, admettant qu’après 27 ans de mariage, il s’était rendu compte qu’il était gay.

Le présentateur de télévision a fait cette annonce émouvante avec le soutien total de sa femme Stephanie et de leurs deux filles Molly, 28 ans, et Ruby, 25 ans, expliquant comment sa famille et leur amour l’avaient aidé à traverser son tourment.

Alors, à quoi ressemble la vie de Phil 12 mois plus tard?

À peine la star avait-elle fait son annonce, puis la pandémie de coronavirus a frappé et il s’est enfermé dans la maison familiale de 2 millions de livres sterling à Henley, Oxon.







(Image: rubyschofe / Instagram)



Il a utilisé son temps libre pour mettre un stylo sur papier et documenter son voyage dans son autobiographie, Life Is What You Make It, et en septembre, il aurait dépensé 2 millions de livres sterling sur un grand garage jumelé à Chiswick, Londres.

La nouvelle maison apparente de Phil est également proche de celle de Dec Donnelly, une autre star d’ITV, ainsi que de la maison qu’Ant McPartlin partageait avec son ex-femme Lisa Armstrong.

À l’époque, des voisins ont déclaré au Daily Mail que Phil avait déménagé deux semaines plus tôt et qu’ils l’avaient vu régulièrement dans la propriété depuis.







(Image: Phillipschofe / Snapchat)



Un voisin a déclaré: « Cela a fait beaucoup de bruit depuis qu’il a emménagé et que les gens sont très excités. Il semble être un homme très gentil et tout à fait normal. Vous le voyez principalement marcher ou faire du vélo et il sourit à chaque fois qu’il passe. »

Un autre a ajouté: « Il y a pas mal de personnes célèbres qui vivent déjà ici, donc Phillip Schofield emménager n’est pas un gros problème.

« Beaucoup de gens en ont parlé, mais personne ne le dérange. C’est un type adorable et je suis sûr qu’il aimera vivre dans notre communauté. »

Phil aurait également demandé à convertir un garage de la maison familiale en un garage, avec des plans pour démolir l’un des garages et construire un nouvel endroit avec des fenêtres du sol au plafond, un salon et une nouvelle cuisine chic.

Selon The Sun, il y aura également une chambre d’amis et une salle de bain attenante.







(Image: INSTAGRAM)



Une source a déclaré au site: « Phillip et Steph s’entendent très bien et ne sont pas pressés de prendre de grandes décisions.

« Cette annexe peut être utilisée par n’importe quel membre de la famille à tout moment – et est un excellent investissement à long terme, ajoutant de la valeur à la propriété. »

En effet, malgré des discussions constantes sur le moment exact où Phil et Steph demanderont le divorce, il y a quatre mois, l’ancien hôte de Broom Cupboard a confirmé qu’il n’était même pas sur la table.

«Je suis toujours marié à Steph. Avec le divorce… nous n’en avons pas du tout discuté », a-t-il déclaré au podcast de Chris Evans, How to Wow.

«Nous nous frayons un chemin. C’est un travail en cours. »

Au moment de sa sortie, Phil a confirmé qu’il n’y avait personne d’autre sur les lieux et a insisté sur le fait que trouver un nouveau partenaire était en bas de sa liste de priorités.

Interrogé par Holly s’il cherchait une nouvelle relation, il a répondu: « Non, je ne pense pas. Non, je n’y pense pas. Je fais chaque jour à la fois maintenant et cela a toujours été un processus lent. «

Mais l’année dernière, l’animateur de l’émission de chat Graham Norton a plaisanté en disant que Phil pourrait avoir un amant top secret caché.

« J’imagine que Pip a un petit ami secret écureuil quelque part. J’en suis sûr. Je ne connais pas Pip. Je ne sais pas pourquoi je l’appelle Pip », a taquiné Graham sur le podcast How to Wow.

«Je me souviens de ce que c’était que de garder ce secret quand j’étais enfant. Garder ce secret pendant 30, 40 ans, ce que ça te fait. C’est tellement étrange.