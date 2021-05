Phil Schiller d’Apple explique l’accord vidéo conclu avec Amazon

Lundi, l’ancien vice-président principal du marketing d’Apple et actuel collègue Apple, Phil Schiller, a déclaré qu’Apple réduisait les frais de l’App Store pour certaines entreprises de 30% à 15% en échange de leur soutien à l’application Apple TV.

Schiller a témoigné dans le cadre d’un procès intenté par le fabricant de Fortnite Epic Games qui demandait à un juge de forcer Apple à autoriser Epic à installer sa propre boutique d’applications sur les iPhones et à contourner les frais d’App Store de 30% d’Apple.

Schiller a déclaré qu’il y a quelques années, le département Apple TV travaillait sur un moyen de collecter des flux vidéo à partir de diverses applications et de les intégrer tous dans une seule expérience pour les utilisateurs.

Le résultat a été le Programme de partenariat vidéo Apple, qui permet aux membres de prendre 85% des ventes qu’ils réalisent via des achats intégrés, au lieu de payer les frais typiques de 30% d’Apple.

« L’équipe Apple TV a eu une réunion avec des fournisseurs de contenu haut de gamme et a décrit le travail qu’ils allaient faire pour intégrer cette nouvelle expérience. Par exemple, ils ont dû s’intégrer à notre assistant vocal Siri afin que nous puissions trouver n’importe quelle émission dans n’importe laquelle de celles-ci. expériences d’applications », a déclaré Schiller. « En discutant avec ces développeurs, l’équipe Apple TV a demandé si nous pouvions baisser la commission à 85/15, non pas la deuxième année, mais la première année » pour leur permettre de récupérer les coûts d’ingénierie de la prise en charge des fonctionnalités Apple.

Apple facture aux développeurs qui ne font pas partie du programme de partenariat vidéo 15% la deuxième année d’un abonnement facturé via les achats intégrés d’Apple. Schiller a déclaré que toute entreprise pourrait obtenir la réduction de 15% si elle rejoignait le programme et effectuait le travail d’ingénierie pour s’intégrer à l’application TV d’Apple. Ce n’est pas seulement disponible pour les grandes entreprises de médias, a déclaré Schiller.

Schiller a également déclaré que le programme permettait aux participants de facturer directement les utilisateurs, sans utiliser la fonction d’achat in-app d’Apple.

«Lorsqu’ils travaillaient avec un certain nombre de ces partenaires, en particulier les câblodistributeurs qui passent au numérique, ils avaient des entreprises de location de films installées en tant que clients. Et ils ont demandé s’ils pouvaient maintenir ces relations existantes», a déclaré Schiller, ajoutant qu’Amazon est l’une des entreprises du programme.

Une grande partie du témoignage de Schiller lundi a souligné combien Apple investit dans sa communauté de développeurs pour maintenir un avantage concurrentiel par rapport aux magasins d’applications concurrents. Schiller a déclaré qu’Apple dépensait environ 50 millions de dollars par an pour tenir sa conférence annuelle des développeurs et qu’elle construisait des installations pour les développeurs externes à son siège.

Apple a commencé à appeler ses propres témoins, dont Schiller, lundi, et le procès devrait se terminer lundi prochain. Schiller n’a pas encore été interrogé par les avocats d’Epic Games.

Apple et son PDG, Tim Cook, ont toujours déclaré qu’ils traitaient tous les développeurs d’iPhone de la même manière – les mêmes règles pour son App Store, les mêmes commissions et le même processus d’examen.

L’année dernière, le sous-comité antitrust de la Chambre a publié un e-mail montrant le vice-président principal des services en ligne d’Apple, Eddy Cue, envoyant un e-mail au PDG d’Amazon Jeff Bezos en 2016 à propos du programme.

« Voici les détails de ce dont nous avons discuté sur Prime Video – application Amazon Prime Video sur iOS et Apple TV – 15% de part de revenus pour les clients qui s’inscrivent à l’aide de l’application (utilise notre paiement); pas de partage de revenus pour les clients déjà abonnés », Cue a écrit.

Le programme de partenariat vidéo Premium d’Apple a été largement signalé en avril 2020, lorsque l’application Amazon Prime Video pour iPhone et Apple TV a été découverte pour être en mesure de facturer les clients Amazon existants pour les locations directement via les données de carte de crédit dont elle disposait déjà – une pratique qui est généralement interdit sur l’App Store d’Apple, y compris pour Fortnite.

Un porte-parole d’Apple a déclaré lorsqu’il a été signalé pour la première fois qu’il s’agissait d’un programme établi exclusivement pour les fournisseurs de « divertissement vidéo par abonnement premium », notamment Amazon, Altice et Canal, qui prenait en charge les fonctionnalités Apple telles que l’application Apple TV, AirPlay 2, Siri et la recherche universelle d’Apple et voulaient facturer leurs clients existants.

Un diaporama Apple interne publié dans le cadre de l’essai d’Epic Games ce mois-ci a montré que les employés d’Apple débattaient de l’opportunité d’offrir des «avantages du programme de partenariat vidéo» à Netflix en 2018 lorsque le diffuseur vidéo envisageait d’arrêter d’utiliser le logiciel d’achat intégré d’Apple.

Une page sur le site Web d’Apple dit que le programme Apple Video Partner existe depuis 2016 et compte 130 participants, dont Disney +, HBO Max et la Société Radio-Canada.

Lorsque le programme Premium Video Partner a été signalé pour la première fois, Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a déclaré à CNBC en réponse à la nouvelle, dans un aperçu de son procès: « Epic Games soutient sans réserve les plates-formes de smartphones et leurs magasins numériques s’ouvrant à la concurrence du traitement des paiements. »