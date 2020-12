Phil Niekro, qui a réussi son knuckleball à 318 victoires et une place au Temple de la renommée du baseball, est décédé à 81 ans d’un cancer. Le Hall a déclaré dans une annonce dimanche que Niekro était mort du jour au lendemain.

Le pitch signature de Niekro a confondu les frappeurs des ligues majeures et a conduit à 3342 retraits au bâton, se classant 11e au total.

« Le knuckleball de Phil Niekro est comme un papillon avec le hoquet », a dit un jour Willie Stargell, frappeur du Hall of Fame.

Niekro a disputé 21 de ses 24 saisons avec l’organisation Braves, en commençant à Milwaukee. Il a dirigé la Ligue nationale en 1967 avec une MPM de 1,87 à Atlanta et a fait la première de ses cinq apparitions All-Star en 1969, quand il a enregistré 23 victoires.

Niekro a dit qu’il avait appris le knuckleball de son père.

«Je ne savais pas ce que c’était ou quoi que ce soit», a-t-il dit. « Il m’a montré comment le tenir et nous jouions juste au knuckleball dans la cour. »

Le frère de Phil, Joe, était également un knuckleballer et la paire a enregistré 539 victoires, le plus par deux frères dans l’histoire des ligues majeures.

Phil Niekro a été durable tout au long de sa carrière. Ses 5 404 manches sont les meilleures de tous les lanceurs qui ont commencé sa carrière à l’époque du ballon vivant. Il a mené la ligue lors de départs pendant quatre saisons consécutives de 38 à 41 ans et a réalisé en moyenne 335 manches par saison de 1977 à 1979.

Il a enregistré 121 victoires après avoir eu 40 ans. Cela comprenait un no-hitter contre les Padres de San Diego le 5 août 1973.

Niekro a remporté sa 300e victoire en carrière le dernier jour de la saison 1985. Dans ce match, il a lancé un seul coup de poing, sur le dernier lancer.

Il a également remporté cinq gants d’or et un prix Roberto Clemente au cours de sa carrière.

Niekro, qui a également joué pour Cleveland, Toronto et les Yankees de New York, a pris sa retraite en 1987 et a été intronisé au Temple de la renommée en 1997.

«Le record de Phil Niekro sur le terrain le classe parmi les meilleurs lanceurs du jeu», a déclaré Jane Forbes Clark, présidente du National Baseball Hall of Fame and Museum. «En tant que mentor, leader et ami, Phil a fait ressortir le meilleur de nous tous à Cooperstown. Au cours de plus d’une décennie en tant que membre du conseil d’administration du Hall of Fame, sa sagesse, sa compassion et son amour pour le jeu se sont révélés inestimables pour nous aider à façonner nos décisions. «