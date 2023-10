Phil Nevin ne sera pas de retour en tant que manager des Angels en 2024 : « Ça ne s’est pas passé comme nous le souhaitions »

Il n’est pas rare de voir Phil Nevin pleurer publiquement. Les images indélébiles de son mandat avec les Angels de Los Angeles pourraient être celles de lui criant aux arbitres à propos d’un appel, la tête devenant rouge et bombée de dégoût. Mais ses émotions couvraient souvent les deux extrémités du spectre. Car aussi souvent qu’il criait après les umps, il retenait ses larmes. Quand on parle de sa gestion contre son fils. En souvenir de son ancien entraîneur de Cal State Fullerton, Augie Garrido.

Lorsque Nevin est monté sur le podium dimanche après le dernier match de la saison des Angels, il essayait de faire preuve de courage. Mais il a également reconnu l’inévitable. Une saison éprouvante avait pris fin, et il était possible que tout ce qu’il faisait soit la dernière fois qu’il le faisait en portant l’uniforme des Angels.

« Je ne sais pas », a déclaré Nevin, espérant éviter de déclencher les canalisations d’eau lorsqu’on lui a posé des questions sur ses émotions. « Cela ne s’est pas passé comme nous le souhaitions. Mais je suis fier de la façon dont ce groupe a tenu bon.

Les Angels ont décliné l’option sur le contrat de Nevin lundi. Il a terminé son mandat de manager avec un bilan de 119-149.

Le directeur général Perry Minasian a été retenu pour la dernière année de son contrat.

Ces deux décisions importantes ont répondu à des questions importantes pour les Anges. Mais l’avenir de cette franchise est loin d’être clair. Nevin sera le visage des changements de leadership hors saison – justes ou non – et le propriétaire Arte Moreno espère que son cinquième manager au cours des sept dernières saisons sera celui qui fera le travail.

Minasian sera dans une position beaucoup plus difficile la saison prochaine, étant donné qu’il aura un contrat qui expire. Il est plus difficile de prendre des décisions à long terme – et de convaincre les autres d’adhérer à cette vision – lorsque les propriétaires ne sont pas certains du statut du directeur général.

Cela rendra également potentiellement plus compliqué l’embauche d’un nouveau manager de qualité. Le partenariat entre un directeur général et un manager est parmi les plus critiques pour toute équipe du sport. Et tout manager potentiel sait que son travail pourrait être lié au sort du directeur général qui lui a donné sa chance.

Il y a aussi le chaos général qui semble entourer les Anges à tout moment. En dehors du terrain, les Angels font face à de nombreux procès. Il y a un drame autour de l’accord désormais tristement célèbre pour l’achat du stade et des terrains environnants, qui a conduit à une enquête du FBI et à une inculpation pénale d’un ancien maire d’Anaheim.

Sur le terrain, l’équipe n’a pas participé aux séries éliminatoires depuis 2014 et a effectivement gâché trois saisons de calibre MVP de Shohei Ohtani. Le système agricole est classé par tous les médias réputés comme l’un des pires du jeu. Et on ne sait pas si Moreno est prêt à dépenser près du seuil de la taxe de luxe pour une deuxième saison consécutive.

Tout cela pour dire que tout manager envisageant ce poste devra se demander s’il souhaite rejoindre une équipe définie par ses échecs et son imprévisibilité. Celui qui dirigera cette équipe en 2024 occupera l’un des postes les plus difficiles de tout le sport.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement ce que cela signifie pour le reste du personnel d’entraîneurs, du front office ou de ceux chargés du développement des joueurs. Si les Angels cherchent en interne à embaucher un manager, l’entraîneur de terrain Benji Gil et l’entraîneur de banc Ray Montgomery sont les deux candidats les plus probables.

Gil a montré ses talents de manager en emmenant l’équipe du Mexique à la WBC et avec ses nombreux succès dans la Ligue mexicaine. Montgomery a une longue expérience dans le jeu en tant que joueur, entraîneur, dépisteur et cadre. Il faisait partie du front office de Minasian en 2021.

Ce métier était bien plus attractif ces dernières années. Cela présentait l’attrait de gérer Mike Trout et Ohtani, associé à la venue en Californie du Sud pour pousser une équipe qui se sentait autrefois beaucoup plus proche de la compétition. Même avec le bagage des Anges, il y avait des atouts indéniables.

La dynamique de ce travail a changé. Et avec cela, potentiellement la possibilité de faire débarquer un skipper confirmé. Buck Showalter, par exemple, a été congédié par les Mets de New York et a des liens avec Minasian depuis ses années avec les Rangers du Texas. Certaines personnes au sein de l’organisation craignaient que la décision du front office de mettre sept joueurs en dérogation en août ait un impact sur leur capacité à recruter des agents libres de qualité.

La même préoccupation pourrait s’appliquer à l’acquisition de managers de qualité, qui ont vu le désabonnement constant de Moreno dans l’abri.

Minasian s’exprimera publiquement mardi. Peut-être qu’il comblera certaines lacunes sur le plan des Anges. Car les décisions prises lundi prenaient le sentiment d’une action sans but concret. Car aussi mauvais que soit le bilan, Nevin avait raison sur ce qu’il a dit dimanche après-midi. L’équipe elle-même n’a pas évolué comme beaucoup le font lors de saisons perdantes. Nevin était respecté par les joueurs importants de cette équipe – Trout ayant exprimé son soutien la semaine dernière.

Il incombera à Minasian et à ses patrons d’opérer des changements organisationnels au-delà du personnel et du manager. Des décisions qui mettent l’organisation en position de gagner et font d’Anaheim un endroit où les gens veulent être.

(Photo : Troie Taormina / USA Today)