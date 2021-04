Le patron de l’Inter Miami, Phil Neville, a salué le soutien de David Beckham alors qu’il se prépare pour son match d’ouverture en MLS.

L’Inter accueille LA Galaxy lors de son premier match de la saison en MLS dimanche. Neville a été nommé en janvier avec un vieil ami et ancien coéquipier de Manchester United Beckham, l’un des propriétaires de l’Inter, maintenant son patron.

Neville a insisté sur le fait que le soutien de l’ancien capitaine de l’Angleterre est inestimable et que sa nature au terrain d’entraînement de l’Inter à Fort Lauderdale lie le club.

«En ce qui concerne David, il est un propriétaire qui a une présence pure autour de l’endroit», a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’Inter Miami, Phil Neville, a félicité le copropriétaire du club David Beckham pour le soutien qu’il a reçu



«Nous l’avons vu sur le terrain d’entraînement ce matin, il n’a pas dit grand-chose mais il serre la main de tout le monde, s’assurant qu’il dit bonjour au gars de la réception, à la dame qui travaille dans la cuisine, au chef et à chaque joueur. .

«Cela fait partie de la norme quand il s’entraîne quatre, cinq, six jours par semaine.

«Il entre dans mon bureau pendant 30 secondes pour me dire » Tout va bien? La famille va bien? Es-tu installé et as-tu besoin d’aide? «

« C’est aussi simple que cela et le soutien et le soutien qu’il m’a apporté – uniquement par sa présence – ont été si bons. Les joueurs le reconnaissent et le staff l’a vraiment ressenti aussi. »

L’Inter Miami, en partie détenue par Beckham, a terminé 10e de la Conférence Est de la MLS la saison dernière



Neville a quitté son rôle de manager des femmes d’Angleterre pour rejoindre l’Inter après avoir été entraîneur de Valence, d’abord sous Nuno Espirito Santo, puis pendant le bref passage du frère Gary à la tête en 2015.

L’ancien international anglais de 44 ans pense que son expérience antérieure l’a aidé à s’installer rapidement en Amérique.

Il a déclaré: « Ils ont tous été différents, mais parce que j’ai vécu des expériences différentes, cela semble normal, même si cela semble un peu contradictoire. Aller en Espagne a été un énorme changement de vie, aller dans l’équipe féminine d’Angleterre a été un énorme changement de carrière.

«En venant en Amérique, j’avais déjà vécu un énorme changement de vie donc c’est en fait tout à fait normal. Devoir s’habituer au mode de vie américain a été très simple, les gens de l’Inter Miami m’ont accepté à bras ouverts.

« Vivre ici est l’expérience la plus fabuleuse. En fin de compte, cela semble tout à fait normal, mais j’ai dû apprendre les règles et règlements de la MLS, c’est totalement différent de n’importe quelle ligue dans le monde. »