Phil Neville renvoyé par la dernière place de l’Inter Miami après 2 1/2 saisons

Phil Neville a été licencié jeudi à mi-parcours de sa troisième saison en tant qu’entraîneur de l’Inter Miami de David Beckham avec l’équipe pour la dernière fois dans la Conférence Est de la Major League Soccer.

Miami a également licencié l’entraîneur adjoint Jason Kreis et promu Javier Morales, un autre assistant, au poste d’entraîneur-chef par intérim.

« Je l’ai vu travailler incroyablement dur et avec un réel engagement envers les ambitions que nous avons fixées pour le club », a déclaré Beckham dans un communiqué. « Parfois, dans ce match, nous devons prendre les décisions les plus difficiles, et malheureusement, nous pensons que le moment est venu de faire un changement. »

Neville, 46 ans, est un ancien coéquipier de Beckham dans l’équipe nationale de Manchester United et d’Angleterre, faisant 56 apparitions internationales de 1996 à 2007. Il a entraîné l’équipe nationale féminine d’Angleterre de 2018 jusqu’à son embauche par Miami en janvier 2021.

« Je suis reconnaissant d’avoir joué un rôle dans la croissance de ce club », a déclaré Neville dans un communiqué publié par l’équipe.

Miami a enregistré 12 victoires, 17 défaites et 10 nuls lors de sa première saison en MLS sous Neville, terminant 11e et manquant les séries éliminatoires, puis a terminé sixième la saison dernière avec 14 victoires, 14 défaites et six nuls. Miami a perdu contre New York 3-0 au premier tour des séries éliminatoires.

Miami a cinq victoires et 10 défaites en championnat cette saison, ouvrant avec une paire de victoires, en perdant six de suite, en remportant trois de suite puis en perdant ses quatre derniers.

« Parfois, le chemin de la croissance implique des décisions difficiles et aujourd’hui est l’un de ces moments », a déclaré le propriétaire gérant Jorge Mas dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants à Phil pour le dévouement et la ténacité qu’il a apportés à l’Inter Miami. Ses contributions positives sont ancrées dans notre culture d’équipe et il a représenté notre club avec classe et dignité. »

Neville est devenu le troisième entraîneur de la MLS licencié cette saison. Chicago a remplacé Ezra Hendrickson par Frank Klopas le 8 mai, le jour même où Gerhard Struber des New York Red Bulls a été remplacé par Troy Lesesne.

L’entraîneur adjoint de Miami Darren Powell, l’entraîneur des gardiens de but Sebastián Saja et l’entraîneur adjoint et analyste de la performance Alec Scott conserveront leurs fonctions.

Morales a rejoint Miami en 2019 en tant qu’entraîneur de l’académie, a dirigé son équipe des moins de 17 ans l’année dernière et est devenu assistant de la première équipe cette saison.

Reportage de l’Associated Press.

