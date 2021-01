Phil Neville a démissionné de son poste d’entraîneur-chef de l’Angleterre avec effet immédiat, a annoncé lundi la Fédération de football, son passage au côté de la MLS, l’Inter Miami, se rapprochant.

Neville occupe ce poste depuis janvier 2018 mais a annoncé en avril 2020 qu’il ne continuerait pas le poste au-delà de l’été 2021 suite au report des Championnats d’Europe jusqu’en 2022.

Il devait diriger l’équipe de Grande-Bretagne aux Jeux olympiques cet été, mais des sources ont déclaré à ESPN que Neville avait eu des entretiens avec l’Inter Miami au sujet de sa prise de fonction d’entraîneur-chef après le départ de Diego Alonso. Des sources ont ajouté que Neville s’était envolé pour Miami lundi pour de nouvelles discussions sur le poste de directeur vacant.

Miami a terminé 10e lors de sa première saison de la Conférence Est de la MLS en 2020, mais des sources ont déclaré que David Beckham et ses collègues investisseurs étaient déterminés à voir une amélioration de leurs performances en 2021, Neville étant le principal candidat pour remplacer le sortant Alonso.

« Ce fut un honneur de gérer l’Angleterre et j’ai connu trois des meilleures années de ma carrière avec la FA et les Lionnes », a déclaré Neville dans un communiqué.

«Les joueurs qui portent le maillot de l’Angleterre sont parmi les athlètes les plus talentueux et les plus dévoués avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Ils m’ont mis au défi et m’ont amélioré en tant qu’entraîneur, et je leur suis très reconnaissant pour les souvenirs fantastiques que nous ont partagé.

« Je tiens à remercier la FA pour le formidable soutien qu’elle m’a apporté, en particulier Sue Campbell et mon talentueux personnel de soutien dont l’énergie, l’engagement et l’enthousiasme ont été essentiels pour nous aider à faire les progrès que nous avons. Je souhaite à England Women tout le monde. succès dans le futur et nous sommes impatients de suivre leur chemin dans les années à venir. «

Le moment du départ est difficile pour la FA, car l’entraîneur adjoint Rehanne Skinner a quitté l’équipe nationale en novembre pour devenir l’entraîneur de Tottenham et le nouvel entraîneur Sarina Wiegman ne devrait prendre le poste qu’après les Jeux olympiques d’août.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un nouvel entraîneur intérimaire serait annoncé par la FA dans les prochains jours.

Normalement, la personne qui gère l’Angleterre prend également en charge l’équipe de Grande-Bretagne pendant les Jeux Olympiques.

« Je tiens à rendre hommage à Phil pour sa contribution significative au cours de ses trois années au sein de la FA. En particulier, l’engagement, le dévouement et le respect dont il a fait preuve pour ce poste ont été évidents et je regretterai personnellement nos nombreuses conversations sur les moyens nous pouvons nous améliorer et progresser », a ajouté la directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, dans un communiqué.

« Après avoir stabilisé le navire dans une période difficile, il nous a aidés à remporter la SheBelieves Cup pour la première fois, à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde et à se qualifier pour les Jeux olympiques. Compte tenu de son statut d’ancien joueur de Manchester United et d’Angleterre, il a fait beaucoup pour rehausser le profil de notre équipe.Il a utilisé sa plate-forme pour défendre le football féminin, a travaillé sans relâche pour soutenir nos efforts pour promouvoir plus d’entraîneurs féminins et a utilisé son expertise pour développer plusieurs de nos jeunes joueuses.

« Compte tenu du dialogue positif et continu que nous avons eu avec Phil, nous serons en mesure de fournir bientôt une mise à jour sur une nomination intérimaire, ainsi que de fournir une mise à jour supplémentaire sur la situation des entraîneurs concernant l’équipe GB [Great Britain]. «