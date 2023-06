Phil Neville limogé par l’Inter Miami alors que David Beckham salue la contribution et l’engagement de l’ancien coéquipier de Manchester United

Phil Neville a été limogé en tant que manager de l’Inter Miami, qui appartient en copropriété à l’ancien coéquipier de Manchester United, David Beckham, a-t-on annoncé.

Neville, qui a été nommé en 2021, a été démis de ses fonctions avec Miami en bas de la Conférence Est de la MLS avec cinq victoires et dix défaites cette saison.

2 Neville a été relevé de ses fonctions après une mauvaise série de résultats cette saison

L’entraîneur-chef adjoint de l’Inter Miami, Jason Morales, assumera le rôle par intérim.

« Lorsque nous avons nommé Phil, nous savions qu’il donnerait tout à l’Inter Miami et je l’ai vu travailler incroyablement dur et avec un réel engagement envers les ambitions que nous nous étions fixées pour le club », a déclaré Beckham.

« Lui et sa famille ont embrassé Miami et il s’est consacré à la volonté d’apporter le succès à la ville et à nos fans.

« »Phil a apporté une réelle contribution à la culture de notre club avec ses qualités de leader et ses connaissances en tant qu’entraîneur.

« Parfois, dans ce match, nous devons prendre les décisions les plus difficiles et, malheureusement, nous pensons que le moment est venu de faire un changement. Je tiens à remercier personnellement Phil pour son travail acharné, sa passion pour notre club et pour son intégrité en tant que personne. »

«Je tiens à remercier le groupe de propriétaires de l’Inter Miami CF pour sa confiance et sa participation à ce projet; les joueurs et le personnel pour leur engagement impressionnant, leur dévouement et leur travail acharné ; et les fans pour leur soutien indéfectible au club depuis le premier jour », a déclaré Neville.

« Je suis reconnaissant d’avoir joué un rôle dans la croissance de ce club et je souhaite le meilleur à l’Inter Miami CF à l’avenir. »

2 Beckham a remercié son ancien coéquipier de Man United pour ses efforts à l’Inter Miami Crédit : Getty

Neville a été nommée en janvier 2021 après un mandat de trois ans à la tête de l’équipe nationale féminine d’Angleterre.

Le point culminant de ses deux ans et demi au club américain les a vus atteindre les barrages de la Coupe MLS en 2022.

La fin de son temps avec le club l’a vu se retourner contre les fans et les journalistes lors de conférences de presse.