Phil Neville a accepté de devenir manager de la franchise MLS de David Beckham, Inter Miami, après avoir démissionné de son poste de patron de l’équipe féminine d’Angleterre.

Neville est sur le point de mettre la plume sur papier sur un contrat de deux ans avec le club américain, avec une annonce officielle qui devrait être faite dans les prochaines 24 heures.

Neville devait démissionner de son poste de manager des Three Lions lorsque son contrat expirera en juillet, mais cela a été interrompu et il part avec effet immédiat.

Il y en aura plus à suivre. Nous vous apporterons les toutes dernières mises à jour, photos et vidéos sur cette nouvelle de dernière heure.

