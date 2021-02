PHIL Mitchell retrouve son ex-femme Sharon Watts avec une proposition de dîner romantique la semaine prochaine à EastEnders.

Les choses n’allaient pas très bien pour la relation du couple l’année dernière alors que Sharon a tenté de tuer Phil après l’avoir initialement blâmé pour la mort de son fils Dennis.

Mais après avoir découvert que Ian Beale était le coupable qui avait assassiné son fils lors de l’accident de bateau, Sharon a décidé de mettre fin à l’homme d’affaires et a demandé l’aide de Phil pour le faire.

Les épisodes d’EastEnders de la semaine prochaine verront Shirley jurer de détruire Phil après avoir découvert qu’il était impliqué dans l’attaque d’Ian.

Shirley confronte Phil et l’avertit que si Tina ne revient pas en un seul morceau, elle le tuera.

Plus tard, Mick dit à Linda à quel point le pub lui manque et elle élabore un plan.

Quand Sharon apparaît, Linda l’emmène pour une conversation.

Linda choque Sharon avec une proposition, lui disant que c’est ce que la famille Carter mérite.

Va-t-elle demander le retour de la reine Vic pour Mick?

Si oui, comment Sharon va-t-il réagir?

Plus tard, Phil dit à Sharon qu’elle n’a plus besoin de s’inquiéter et qu’il a tout réglé.

Chelsea d’EastEnders découvre le collier de la maman Denise à la maison saccagée

Sharon est charmée quand il lui apporte un cadeau pour l’anniversaire d’Alfie et Phil suggère d’aller dîner ensemble.

Est-ce que Sharon dira oui?

Les fans sont convaincus que Sharon deviendra millionnaire après la mort de son père Gavin – et achètera la reine Vic pour elle-même.

EastEnders a confirmé que la femme d’affaires découvrirait bientôt que son père criminel est décédé et les fans sont convaincus que cela lui donnera les moyens d’acheter le pub.