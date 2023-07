Phil Mitchell prend des mesures drastiques dans l’horreur de l’enlèvement de Lisa Fowler dans EastEnders

LISA Fowler revient à Albert Square avec sa petite-fille Peggy en remorque après trois ans d’absence.

Mais lorsqu’elle élabore un plan d’enlèvement, son ancienne flamme Phil Mitchell passe à l’action la semaine prochaine à EastEnders.

Phil Mitchell affronte l’une de ses anciennes flammes la semaine prochaine à EastEnders[/caption] Bbc

Lucy Benjamin doit reprendre son rôle dans le feuilleton BBC One[/caption] Bbc

Mais son personnage a un plan sinistre en tête[/caption]

Plus de trois ans se sont écoulés depuis que Lisa Fowler a été vue pour la dernière fois à Walford aux côtés de Phil Mitchell et de leur fille Louise.

Le trio a quitté la place au début de 2020 lorsque le méchant de Walford interprété par Steve McFadden a semblé faire face aux conséquences de la mort supposée de Keanu Taylor.

Mais lorsque le beau gosse a refait surface, indiquant clairement qu’il n’avait pas été tué malgré les intentions de Ben Mitchell, Phil était clair.

Pendant son retour, Lisa est restée à l’étranger pour aider Louise à élever Peggy.

L’actrice Lucy Benjamin reprend son rôle dans le feuilleton emblématique de BBC One la semaine prochaine alors que Lisa revient avec un programme – elle veut faire payer Keanu pour ce qu’il a fait à Louise.

A son retour, elle croise Sonia Fowler (Natalie Cassidy) à qui elle explique que les choses vont mal au Portugal car Louise a déraillé.

Peu de temps après, Lisa a alors une rencontre maladroite avec Phil, l’incitant à se cacher jusqu’à ce qu’elle puisse affronter Keanu (Danny Walters).

Malheureusement pour elle, Reiss Colwell (Jonny Freeman) laisse échapper que Lisa et Peggy sont de retour en ville et Keanu se précipite vers elle pour tenter de redresser la situation et de voir sa fille.

Mais il n’est pas préparé aux exigences financières de Lisa.

La situation arrive rapidement à Phil qui est incrédule lorsqu’il apprend que Lisa autorise Keanu à passer du temps avec Peggy, ignorant complètement qu’elle le fait chanter pour de l’argent.

Une conversation tendue entre les anciennes flammes s’ensuit et Phil devient suspect que Lisa lui cache peut-être quelque chose.

Pour couronner le tout, il n’a pas pu s’empêcher de remarquer que Lisa a passé des heures à The Vic avec Peggy et il n’est vraiment pas impressionné.

Jeté par le comportement de Lisa, il lui fait savoir qu’il est déterminé à découvrir son grand secret, la laissant secouée.

Pendant ce temps, Keanu cherche de plus en plus désespérément à se conformer aux demandes de Lisa en échange de temps avec Peggy.

Et lorsque sa propre attitude cause des problèmes dans sa relation avec Sharon Watts (Letitia Dean), il prend une décision qui pourrait tragiquement se retourner contre lui.

L’enfer se déchaîne et les conséquences de ses actes commencent, mais Phil concentre toute son attention sur Lisa.

Une dispute furieuse entre Lisa, Phil et sa fiancée Kat Slater (Jessie Wallace) se produit avec l’homme dur qui cherche à comprendre ce qu’elle fait vraiment avec Peggy et Keanu.

Acculée dans un coin, Lisa se précipite avec Peggy et Kat conseille à Phil d’appeler la police.

Les sinistres motivations de Lisa seront-elles dévoilées ?

Que cache-t-elle vraiment ?

Comme mentionné ci-dessus, Lisa a été vue pour la dernière fois à Walford lorsque Phil a pris la décision de partir avec les résidents qui comptaient le plus pour lui, y compris son fils Ben.

À l’époque, les Mitchell étaient convaincus que Keanu était mort et Phil et Ben avaient été interrogés sur sa disparition.

Ils ne savaient pas que Linda Carter et Martin Fowler avaient en fait simulé la mort de Keanu lorsque Ben a contacté le commerçant du marché pour faire payer Keanu pour sa liaison avec Sharon Watts.

Keanu pourrait-il raviver sa querelle explosive et meurtrière avec Phil Mitchell ?

Lisa va-t-elle lui causer plus de problèmes avant son mariage avec Sharon ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Phil est déterminé à savoir ce que Lisa est vraiment en train de faire[/caption] Bbc

Il passe à l’action quand elle s’enfuit avec Peggy[/caption]