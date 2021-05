Phil Mickelson jette son dévolu sur l’US Open avec une conviction ravivée par la victoire du championnat de la PGA | Actualités du golf

4:07



Nick Dougherty et Andrew Coltart reviennent sur la manche gagnante de Phil Mickelson au championnat de la PGA, où le joueur de 50 ans est devenu le plus ancien champion majeur de l’histoire.

Nick Dougherty et Andrew Coltart reviennent sur la manche gagnante de Phil Mickelson au championnat de la PGA, où le joueur de 50 ans est devenu le plus ancien champion majeur de l’histoire.

La victoire historique de Phil Mickelson au championnat de la PGA a ravivé sa conviction qu’il peut terminer une carrière dans le Grand Chelem des majors à l’US Open le mois prochain.

Mickelson a attribué un travail acharné à sa forme physique et à sa force mentale renouvelée pour sa mémorable victoire à deux coups sur l’île de Kiawah, devenant ainsi le plus ancien champion majeur de l’histoire dans une atmosphère chargée d’émotion sur l’Ocean Course.

Et il a maintenant jeté son dévolu sur le seul majeur à échapper à sa collection, et il ne voit aucune raison pour laquelle il ne peut pas défier à nouveau les chances à Torrey Pines en juin, malgré le fait qu’il fêtera son 51e anniversaire dans la construction. à la troisième majeure de l’année.

Mickelson est devenu le plus ancien grand champion de l’histoire à Kiawah Island

Mickelson a subi un certain nombre de quasi-échecs à son Open national, terminant finaliste six fois remarquablement en 29 apparitions, et il avait déjà accepté une invitation spéciale à l’édition de cette année avant que sa victoire dans la PGA ne lui rapporte une exemption de cinq ans. pour les quatre majors.

« Je crois que je crois que si je reste vif mentalement, je peux bien jouer à Torrey Pines », a déclaré Mickelson, qui a tenu à l’écart Brooks Koepka et Louis Oosthuizen pour remporter son triomphe record, un 73 de clôture suffisant pour décrocher son sixième majeur. Titre.

« Je vais prendre deux semaines de congé avant cela et aller à Torrey et passer du temps sur les greens et essayer vraiment d’être pointu cette semaine-là parce que je sais que je joue bien et que cela pourrait très bien être ma dernière très bonne opportunité. gagner un US Open. Je vais donc y mettre tout ce que j’ai. «

1:51 Phil Mickelson parle de sa «incroyable» victoire au championnat de la PGA et de la façon dont il a surmonté les difficultés dans son jeu pour devenir le plus ancien champion majeur du golf. Phil Mickelson parle de sa «incroyable» victoire au championnat de la PGA et de la façon dont il a surmonté les difficultés dans son jeu pour devenir le plus ancien champion majeur du golf.

L’accent de Mickelson à Kiawah Island est apparu plus net que jamais au cours des quatre jours de tournoi, et il a insisté sur le fait qu’il avait toujours la conviction et le désir de concourir au plus haut niveau malgré son échec de terminer dans le top 20 lors de ses 19 derniers départs – une série de forme. qui a vu son classement mondial chuter à la 116e.

« J’ai longtemps cru que je pourrais jouer à nouveau à ce niveau », a ajouté le gaucher, qui est maintenant revenu à la 32e place mondiale. «Je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas, mais je n’exécutais pas comme je le pensais, et avec l’aide de beaucoup de gens, j’ai pu faire des progrès cette semaine.

« C’est très excitant parce que j’ai eu quelques percées pour pouvoir rester plus présent, être capable de rester plus concentré, et physiquement, je le frappe et je joue aussi bien que jamais, mais je n’ai pas été en mesure de le faire. pour voir cette image claire.

Obtenez les meilleurs prix et réservez une partie dans l’un des 1700 cours à travers le Royaume-Uni et l’Irlande

« Bien que j’y ai cru, jusqu’à ce que je le fasse, il y avait beaucoup de doute, j’en suis sûr. »

Les prédictions selon lesquelles Mickelson serait saboté par la fatigue au cours du dernier tour sur le long et punissant tracé de la Caroline du Sud étaient confortablement loin de la cible, et il a mis un point d’exclamation sur le travail qu’il a effectué sur sa forme physique lorsqu’il a martelé un entraînement de 366 verges. au 16e – le plus long trajet de quiconque sur ce trou toute la semaine.

« Je devais juste travailler plus dur physiquement pour pouvoir m’entraîner aussi longtemps que je le voulais et j’ai dû travailler beaucoup plus dur pour pouvoir rester concentré tout au long d’une manche », a-t-il ajouté. «Cela a été le plus grand défi de ces derniers temps.

2:14 Phil Mickelson parle de devenir le plus vieux vainqueur de l’histoire majeure avec une victoire à deux coups au championnat de la PGA. Phil Mickelson parle de devenir le plus vieux vainqueur de l’histoire majeure avec une victoire à deux coups au championnat de la PGA.

« Mon désir de jouer est le même, et je n’ai jamais été motivé par des choses extérieures. J’ai toujours été intrinsèquement motivé parce que j’aime la compétition, j’aime jouer au jeu. J’adore avoir l’occasion de jouer contre les meilleurs au plus haut niveau.

«C’est ce qui me motive, et je pense que c’est ce qui est – la conviction que je pouvais encore le faire m’a incité à travailler plus dur. Je ne voyais pas pourquoi cela ne pouvait pas être fait. Cela a juste demandé un peu plus d’efforts.

Alors, où se situe cette victoire parmi sa longue liste de réalisations?

« Certainement l’un des moments que je chérirai toute ma vie », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas comment décrire le sentiment d’excitation, d’épanouissement et d’accomplissement de faire quelque chose de cette ampleur alors que très peu de gens pensaient que je le pouvais.

Dernier jour comme c’est arrivé Revivez l’action de la dernière manche du 103e championnat de la PGA à Kiawah Island

« Il est très possible que ce soit le dernier tournoi que je gagne, si je suis réaliste. Mais il est aussi très possible que j’aie eu une petite percée dans certains de mes objectifs et peut-être que je continue un peu. d’une course, je ne sais pas.

« Mais le fait est qu’il n’y a aucune raison pour que moi ou quelqu’un d’autre ne puisse pas le faire plus tard. Cela demande juste un peu plus de travail. »