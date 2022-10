Phil Mickelson dit que le golf est “très chanceux” d’avoir un soutien financier saoudien et insiste sur le fait que “LIV Golf est aimé” | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dustin Johnson s’est moqué de l’indignation de LIV Golf en affirmant en plaisantant qu’il regrettait d’avoir rejoint la tournée, ajoutant qu’il était convaincu que des points OWGR seraient attribués pour les futurs événements LIV.

Phil Mickelson estime que le golf est “très chanceux” d’avoir le soutien financier du Fonds d’investissement public saoudien et insiste sur le fait qu’il est du “côté gagnant” de la fracture actuelle au sein du sport.

Le champion à six reprises faisait partie de la première vague de joueurs à passer du PGA Tour à la LIV Golf Invitational Series, qui est financée par le PIF saoudien et offre des bourses bien plus importantes que tout ce qui est disponible ailleurs dans le jeu professionnel.

L’aveu précédent de Mickelson selon lequel les Saoudiens étaient “effrayants ************” avec lesquels s’impliquer avait menacé le lancement du circuit d’échappée, conduisant à des excuses publiques, bien que l’homme de 51 ans ait loué leur soutien au golf avant l’événement LIV Golf Invitational Series à Djeddah.

“Le jeu de golf est très chanceux d’avoir le PIF investi dans le jeu”, a déclaré Mickelson lors d’une conférence de presse au Royal Greens Country Club. “Le sport du golf est désormais inondé de milliards de dollars. Et la capacité de se mondialiser et de faire du golf un sport véritablement mondial est vraiment bénéfique pour le jeu.

“Maintenant, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont pas favorables à cela, mais partout ailleurs dans le monde, LIV Golf est aimé. Et ils finiront par venir et ils l’accepteront.

“Les États-Unis et le Royaume-Uni, où il est actuellement perçu de manière très négative, ont déjà changé et évolué et, avec le temps, dans quelques années, ils seront non seulement acceptés mais appréciés. [because of] l’implication et l’afflux de capitaux dans ce sport et ce qu’il fait.”

Alors que Tiger Woods, Rory McIlroy et Justin Thomas ont clairement indiqué que leur loyauté repose sur les tournées établies, les énormes prix et les primes de signature de LIV Golf ont attiré des personnalités comme Mickelson, le champion Open Cameron Smith, Brooks Koepka et Bryson DeChambeau.

“Pendant très, très longtemps, mes 30 ans sur le PGA Tour, à peu près tous les meilleurs joueurs ont joué sur le PGA Tour, au moins au cours des 20 dernières années”, a ajouté Mickelson. “Ce ne sera plus jamais le cas.

Mickelson a disputé tous les événements de la saison inaugurale de la LIV Golf Invitational Series

“Je pense qu’à l’avenir, vous devez choisir un camp. Vous devez choisir de quel côté pensez-vous qu’il va réussir et je crois fermement que je suis du côté des gagnants de la façon dont les choses vont évoluer et se façonner dans les années à venir. ans pour le golf professionnel.

“Nous jouons contre beaucoup des meilleurs joueurs du monde sur LIV et il y a beaucoup des meilleurs joueurs du monde sur le PGA Tour. Jusqu’à ce que les deux parties s’assoient et aient une conversation et trouvent quelque chose, les deux parties vont continuer à changer et à évoluer.

“Et je vois la tendance du LIV Golf à la hausse, je vois la tendance du PGA Tour à la baisse et j’aime l’équipe dans laquelle je suis.”

Reed : le classement mondial lance une “bataille politique”

LIV Golf a annoncé une “alliance stratégique” avec le MENA Tour plus tôt ce mois-ci et espérait que cela conduirait à l’attribution de points de classement, uniquement pour le classement mondial officiel de golf. [OWGR] pour répondre en disant que les points ne seraient pas distribués aux golfeurs LIV en 2022.

“La seule chose que je dirai à propos de tout cela, c’est que plus longtemps vous avez un golf compétitif et de la compétition avec d’aussi grands joueurs et des meilleurs joueurs, plus ils jouent des événements qui n’obtiennent pas de points de classement mondial, cela rend juste le Système de classement mondial insignifiant”, a déclaré l’ancien champion des Masters Patrick Reed.

“Soyons honnêtes, ce n’est pas un vrai système si vous ne comptez pas tous les événements et n’avez pas de points pour tout le monde. Si vous participez à un tournoi de golf et qu’ils répondent à tous les critères que vous êtes censé remplir pour avoir des points de classement mondial, alors ils devraient obtenir des points de classement mondial quoi qu’il arrive.

“Peu importe où vous jouez, contre qui vous jouez, sur quelle tournée vous êtes, quoi que ce soit du genre. Si vous essayez de dire que nous ne méritons pas de points au classement mondial, ceci et cela, alors c’est une bataille politique, ce n’est pas un véritable système.

“La dernière fois que j’ai vérifié, chaque sport que vous pratiquez est basé sur la compétition et sur qui vous jouez, la force de ce peloton et qui gagne, et certaines choses vous sont attribuées. Peu importe la tournée que vous faites. jouer dessus.”