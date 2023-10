Phil Mickelson affirme que davantage de joueurs souhaitent se lancer dans LIV Golf, soutenu par l’Arabie Saoudite.

Phil Mickelson semblait plus confiant mercredi que davantage de joueurs du PGA Tour et du circuit européen se lanceraient l’année prochaine dans le LIV Golf, financé par l’Arabie Saoudite, même si la ligue a été refusée dans sa tentative d’obtenir des points au classement mondial.

« Est-ce que je pense cela ? Non, je sais que cela va arriver », a déclaré Mickelson à Trump Doral, près de Miami, site du championnat par équipe de fin de saison.

« Quand les joueurs regardent LIV, ils veulent en faire partie », a-t-il déclaré. « Tout le monde ici est heureux et apprécie ce que nous faisons et apprécie l’aspect équipe, s’apprécie les uns les autres, la camaraderie et apprécie jouer au golf dans le monde entier et profiter de tous les avantages qui découlent de cette tournée. »

Mickelson était considéré comme le recruteur en chef avant même le début de LIV Golf en juin 2022.

LIV a recruté plusieurs joueurs de premier plan pour sa saison inaugurale, tels que Dustin Johnson et Brooks Koepka, Bryson DeChambeau et finalement Cameron Smith un mois après avoir remporté le British Open.

La ligue rebelle a ajouté cette année Brendan Steele, Danny Lee, Sebastian Munoz, Mito Pereira et Thomas Pieters.

LIV s’attendait toujours à jouer en 2024 grâce à un accord de ses bailleurs de fonds saoudiens, du PGA Tour et de la tournée européenne pour une entreprise commerciale. Cet accord étonnant, annoncé le 6 juin, n’a pas été finalisé.

La clé de l’accord était l’abandon de toutes les poursuites. En dessous de cette section se trouvait une clause de non-sollicitation qui stipulait que le Fonds d’investissement public saoudien et les deux circuits ne recruteraient plus de joueurs pour rejoindre leurs ligues.

Le ministère de la Justice, qui mène actuellement un examen antitrust, a recommandé que cette clause soit supprimée. La tournée a accepté, affirmant que cela n’était pas nécessaire car toutes les parties négociaient l’accord de bonne foi.

Rien n’indique que les meilleurs joueurs souhaitent quitter le PGA Tour, qui comportera l’année prochaine huit « événements phares » avec 20 millions de dollars de prix en argent et des effectifs limités, la plupart sans cut.

Mickelson a déclaré que le nombre de nouveaux arrivants serait lié au nombre de places disponibles. LIV a relégué quatre joueurs parce qu’ils ont terminé en bas du classement par points. Ils font face à un événement de « promotions ».

« La réalité est que j’ai répondu à des appels, comme nous l’avons tous fait, de joueurs qui sont des agents libres aux joueurs du PGA Tour en passant par les joueurs du DP World Tour qui veulent venir », a déclaré Mickelson, utilisant le nom commercial de la tournée européenne.

L’un des obstacles à la conclusion d’un accord sur le nouvel accord commercial réside dans la manière d’intégrer le golf en équipe et les sanctions auxquelles les joueurs seraient confrontés s’ils souhaitaient revenir sur le circuit de la PGA ou sur le circuit européen.

La semaine dernière, le classement officiel du classement mondial du golf a rejeté la candidature de LIV car il fonctionne différemment des deux douzaines d’autres circuits du système. Le problème était que LIV disposait d’un terrain fermé pendant toute la saison avec des chances limitées de rejoindre, ainsi que la composante d’équipe affectant potentiellement l’intégrité du jeu individuel.

LIV ne compte désormais que deux joueurs dans le top 50 – Koepka et Smith – et quatre autres parmi les 100 premiers. Les majors s’appuient sur le classement mondial comme l’un de leurs critères pour accorder des exemptions aux joueurs. Les dirigeants des quatre majors étaient les seuls membres du conseil d’administration de l’OWGR à voter sur la candidature de LIV.

