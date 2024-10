Phil Lesh, qui a ancré les Grateful Dead avec des lignes de basse tonitruantes, est mort à 84 ans

Phil Lesh, violoniste de formation classique et trompettiste de jazz qui a trouvé sa véritable vocation en réinventant le rôle de la guitare basse rock en tant que membre fondateur des Grateful Dead, est décédé vendredi à l’âge de 84 ans.

La mort de Lesh a été annoncée sur son compte Instagram. Lesh était le membre le plus âgé du groupe qui a défini le son acid rock émanant de San Francisco dans les années 1960.

Au moment de sa mort, Lesh était « entouré de sa famille et plein d’amour. Phil a apporté une immense joie à tout le monde autour de lui et laisse derrière lui un héritage de musique et d’amour », lit-on en partie dans le communiqué Instagram.

Le communiqué ne cite pas de cause spécifique du décès et les tentatives visant à joindre les représentants pour obtenir des détails supplémentaires n’ont pas abouti dans l’immédiat. Lesh avait déjà survécu à des épisodes de cancer de la prostate, de cancer de la vessie et à une greffe du foie en 1998 rendue nécessaire par les effets débilitants d’une infection par l’hépatite C et des années de consommation excessive d’alcool.

Lesh connu comme l’intellectuel du groupe

Bien qu’il ait gardé un profil public relativement bas, accordant rarement des interviews ou s’adressant au public, les fans et les autres membres du groupe ont reconnu Lesh comme un membre critique des Grateful Dead dont les lignes tonitruantes sur la basse électrique à six cordes fournissaient un contrepoint brillant au guitariste principal. Les solos envolés de Jerry Garcia et l’ancre des célèbres jams marathon du groupe.

« Quand Phil se produit, le groupe se produit », a dit un jour Garcia.

Le batteur Mickey Hart l’a qualifié d’intellectuel du groupe qui a apporté l’esprit et les compétences d’un compositeur classique à un groupe de rock’n’roll à cinq accords.

Lesh a crédité Garcia de lui avoir appris à jouer de la basse dans le style peu orthodoxe de guitare solo pour lequel il allait devenir célèbre, mélangeant des arpèges tonitruants avec des extraits de passages orchestraux composés spontanément.

Phil Lesh se produit au spectacle Grateful Dead Fare Thee Well au Soldier Field de Chicago en 2015. (Jay Blakesberg/Invision/Associated Press)

Son collègue bassiste Rob Wasserman a dit un jour que le style de Lesh le distinguait de tous les autres bassistes qu’il connaissait. Alors que la plupart des autres se contentaient de garder le temps et de jouer des solos occasionnels, Wasserman a déclaré que Lesh était à la fois assez bon et suffisamment confiant pour guider ses collègues musiciens à travers la mélodie d’une chanson.

« Il se trouve qu’il joue de la basse, mais il ressemble plus à un corniste, faisant tous ces arpèges – et il a ce contrepoint tout le temps », a-t-il déclaré.

Jerry Garcia l’a convaincu d’essayer la basse

Lesh a commencé sa longue odyssée musicale en tant que violoniste de formation classique, en commençant par des cours en troisième année. Il a commencé la trompette à 14 ans et a finalement obtenu la deuxième chaire de l’Oakland Symphony Orchestra de Californie alors qu’il était encore adolescent.

Mais il avait en grande partie mis les deux instruments de côté et conduisait un camion postal et travaillait comme ingénieur du son pour une petite station de radio en 1965 lorsque Garcia le recruta pour jouer de la basse dans un groupe de rock naissant appelé The Warlocks.

Lorsque Lesh a dit à Garcia qu’il ne jouait pas de la basse, le musicien lui a demandé : « Tu ne jouais pas du violon ? » Quand il a dit oui, Garcia lui a dit: « Et voilà, mec. »

Armé d’un instrument à quatre cordes bon marché que sa petite amie lui a acheté, Lesh s’est assis pour une leçon de sept heures avec Garcia, suivant son conseil d’accorder les cordes de l’instrument une octave plus bas que les quatre cordes inférieures de la guitare de Garcia. Puis Garcia l’a libéré, lui permettant de développer le style de jeu spontané qu’il adoptera pour le reste de sa vie.

Lesh et Garcia échangeaient fréquemment des pistes tandis que le groupe dans son ensemble se lançait fréquemment dans de longs jams expérimentaux influencés par le jazz pendant les concerts. Le résultat fut que même des chansons bien connues de Grateful Dead comme Camionnage ou Magnolia de sucre sonnait rarement les mêmes deux performances d’affilée, ce qui inciterait les fans fidèles à assister spectacle après spectacle.

« C’est toujours fluide, nous le comprenons à la volée », a déclaré Lesh en riant lors d’une rare interview en 2009 avec l’Associated Press. « Vous ne pouvez pas graver ces choses dans le marbre dans la salle de répétition. »

De gauche à droite, Bruce Hornsby, Jeff Chimenti, Mickey Hart, Bob Weir, Phil Lesh, Bill Kreutzmann et Trey Anastasio de The Grateful Dead remercient la foule au Fare Thee Well Show au Soldier Field à Chicago. (Jay Blakesberg/Invision/Associated Press)

Influencé par les compositeurs classiques, les grands du jazz

Phillip Chapman Lesh est né le 15 mars 1940 à Berkeley, en Californie, fils unique de Frank Lesh, réparateur de matériel de bureau, et de son épouse Barbara.

Lesh dira plus tard que son amour de la musique lui venait du fait qu’il écoutait les émissions de l’Orchestre philharmonique de New York sur la radio de sa grand-mère. L’un de ses premiers souvenirs a été d’entendre le grand compositeur allemand Bruno Walter diriger cet orchestre à travers la Première Symphonie de Brahms.

Les influences musicales qu’il citait souvent n’étaient pas des musiciens de rock, mais des compositeurs comme Bach et Edgard Varese, ainsi que des grands du jazz comme John Coltrane et Miles Davis.

Lesh était passé de la musique classique au cool jazz au moment où il est arrivé au Collège de San Mateo, devenant finalement le premier trompettiste du big band de l’école et le compositeur de plusieurs pièces orchestrales interprétées par le groupe.

Mais il a mis la trompette de côté après l’université, concluant qu’il n’avait pas la puissance pulmonaire nécessaire pour devenir un joueur d’élite.

Foules rassemblées dans « The Phil Zone » lors de spectacles

Peu de temps après avoir pris la basse, The Warlocks se sont rebaptisés Grateful Dead et Lesh a commencé à captiver le public grâce à sa dextérité. Les foules se sont rassemblées dans ce qui est devenu connu sous le nom de « The Phil Zone », juste devant sa position sur scène.

Bien qu’il n’ait jamais été un auteur-compositeur prolifique, Lesh a également composé de la musique et parfois chanté certaines des chansons les plus appréciées du groupe. Parmi eux se trouvaient le country rocker optimiste Fierté de Cucamongal’influence jazz Chaîne ininterrompue et la beauté éthérée Boîte de pluie.

REGARDER | Les Grateful Dead interprètent Box of Rain en 1989 :

Lesh a composé cette dernière chanson à la guitare comme cadeau pour son père mourant, et il a rappelé que le parolier de Grateful Dead, Robert Hunter, après avoir entendu l’enregistrement instrumental, l’avait approché le lendemain avec une feuille de paroles. Sur cette feuille, dit-il, se trouvaient « certaines des paroles les plus émouvantes et les plus sincères que j’ai jamais eu la chance de chanter ».

Le groupe clôturait souvent ses concerts avec la chanson.

Après la dissolution du groupe suite à la mort de Garcia en 1995, Lesh évitait souvent de rejoindre les autres membres survivants lorsqu’ils se réunissaient pour se produire.

Il a participé à une tournée de Grateful Dead en 2009 et s’est joint à nouveau en 2015 pour une poignée de concerts Fare Thee Well marquant à la fois le 50e anniversaire du groupe et ce que Lesh a dit être la dernière fois qu’il jouerait avec les autres.

Il a cependant continué à jouer fréquemment avec un groupe tournant de musiciens qu’il a appelé Phil Lesh and Friends.

Au cours des années suivantes, il organisait généralement ces performances au Terrapin Crossroads, un restaurant et une discothèque qu’il a ouvert près de son domicile en Californie du Nord en 2012, qui doit son nom à la chanson et à l’album de Grateful Dead. Gare de Terrapin.

Lesh laisse dans le deuil son épouse, Jill, et ses fils Brian et Grahame.