Phil Lesh, le bassiste du groupe Grateful Dead, décède à 84 ans

Phil Lesh, dont l’approche expansive de la basse en tant que membre fondateur des Grateful Dead a fait de lui l’un des premiers interprètes de cet instrument dans un groupe de rock à jouer régulièrement un rôle principal plutôt qu’un rôle de soutien, est décédé vendredi. Il avait 84 ans.

Son décès a été annoncé le son compte Instagram. Aucune autre information n’a été donnée.

En plus de fournir un travail de basse exploratoire, M. Lesh a chanté des harmonies aiguës pour le groupe et a occasionnellement assuré le chant principal. Il a également co-écrit certaines des chansons les plus remarquables du groupe, notamment celles qui ont inspiré des jams aventureux, comme « St. Stephen » et « Dark Star », ainsi que des morceaux plus conventionnels, comme « Cumberland Blues », « Truckin’ » et « Box of Rain ».

La clé de la dynamique de The Dead était la façon dont M. Lesh utilisait la basse pour fournir des contrepoints toujours changeants aux lignes dansantes du guitariste principal Jerry Garcia, aux riffs secs du guitariste rythmique Bob Weir, aux rythmes audacieux des batteurs Mickey. Hart et Bill Kreutzmann et, au cours des huit premières années du groupe, le chaleureux travail d’orgue de Ron McKernan, connu sous le nom de Pigpen.

Une source d’enthousiasme particulier était la relation entre l’instrument de M. Lesh et celui de M. Garcia. Parfois, ils se reflétaient. À d’autres moments, ils contrastaient, élargissant ainsi les nuances mélodiques de la musique tout en contribuant à créer le genre de variété et de tension qui permettait au groupe d’improviser longuement sans perdre l’auditeur.