Phil Kessel des Knights dispute son 990e match consécutif et devient le nouvel « homme de fer » de la LNH

L’attaquant des Golden Knights de Vegas, Phil Kessel, n’aime pas attirer l’attention.

Quoi qu’il en soit, le vétéran de 17 ans s’est retrouvé sous les projecteurs de la LNH mardi soir.

Après avoir égalé le record du défenseur Keith Yandle pour les matchs consécutifs disputés lundi contre Toronto, Kessel a battu la marque mardi soir lorsqu’il a participé au match des Knights à San Jose pour son 990e match consécutif disputé.

“C’est une chose cool, cela signifie que j’ai joué à beaucoup de jeux, non?” Kessel a déclaré lundi. “C’est bon. Évidemment, je dois gagner quelques coupes, donc je suppose que c’est mieux que ça. Mais demain sera un autre match amusant et j’espère obtenir un W.”

PHIL KESSEL, BUT 400 DANS SON JEU IRON MAN !#VegasBorn pic.twitter.com/t4KQ0nTj6M —@HockeyDaily365

Kessel a célébré sa soirée marquante en marquant son premier but depuis qu’il a rejoint Vegas cette saison et le 400e de sa carrière.

Le but est survenu après que les Sharks ont honoré le record Ironman de Kessel en diffusant une vidéo de Yandle félicitant Kessel lors d’une pause en première période.

Le double champion de la Coupe Stanley a déclaré qu’il serait heureux de mettre le jalon dans le rétroviseur et de se concentrer sur la saison, qui, espère-t-il, comprendra un retour en séries éliminatoires après que ni lui, ni les Coyotes de l’Arizona, ni les Golden Knights n’aient fait le éliminatoires l’an dernier.

Kessel, qui a 400 buts et 559 passes, a disputé 1 212 matchs en carrière avec Boston, Toronto, Pittsburgh, Arizona et Las Vegas.

IRONMAN PHIL KESSEL 💪 Félicitations Phil, pour avoir disputé votre 990e match consécutif et être devenu le nouveau leader “Ironman” de la LNH ! pic.twitter.com/BRKHSEUVKJ —@LNH

Il est devenu le 12e joueur né aux États-Unis à marquer 400 buts dans la LNH. Il a failli atteindre ce but lundi, mais un défi de l’entraîneur torontois Sheldon Keefe a annulé un but potentiel quelques minutes après le début du match après que son coéquipier William Karlsson ait été déclaré hors-jeu.

Kessel a reconnu qu’il y a eu quelques jours où il pensait que la séquence prendrait fin, mais il a traversé de nombreuses blessures et enduré de la douleur tout en chérissant son temps avec les cinq équipes, y compris ses premiers mois avec les Golden Knights.

“Personne n’est jamais à 100% dans cette ligue. Les gens pensent qu’ils le sont, il n’y a tout simplement pas moyen”, a-t-il déclaré. “Vous avez toujours des bosses, des ecchymoses et des entailles et vous ne vous sentez pas bien. Vous continuez simplement.

“J’ai de belles expériences [with] chaque ville, elles sont toutes différentes. J’aime jouer. J’aime aller là-bas et concourir et jouer aux jeux. De toute évidence, cela fait longtemps. C’est toujours amusant pour moi. J’ai adoré jouer dans la LNH pendant ces 17 années et j’espère pouvoir continuer. »