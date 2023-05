Phil Jones, maudit par les blessures, quitte Manchester United après 12 ans à Old Trafford

Le défenseur blessé Phil Jones quittera Manchester United à la fin de la saison après 12 ans avec le club d’Old Trafford.

United a annoncé vendredi que le temps troublé de Jones à Manchester se terminerait à l’expiration de son contrat en juin.

Le défenseur a rejoint United en provenance des Blackburn Rovers en 2011 et faisait partie de la dernière équipe vainqueur du titre de champion d’Alex Ferguson. Mais il n’a fait que cinq apparitions au cours des trois dernières saisons et n’a jamais réalisé le potentiel que beaucoup pensaient qu’il avait.

Le joueur de 31 ans, qui a rejoint Blackburn en 2011, a joué 229 fois, marquant six buts pour United et les aidant à remporter un titre de Premier League, une FA Cup et la Ligue Europa.

Il a subi un catalogue de blessures pendant son séjour à United et a eu du mal à surmonter un problème de genou à long terme.

Jones, qui n’a pas encore décidé s’il continuera à jouer, a écrit sur Twitter : « Ce n’est pas le moment d’être triste. C’est le moment de regarder en arrière, pour moi et ma famille, et d’être heureux d’avoir réussi à vivre un rêve à United.

« Je peux toujours dire à ma famille et à mes amis que peu de gens ont la chance de jouer pour ce club, d’être toujours dans son histoire et de pouvoir regarder en arrière avec de si bons souvenirs. »

Jones n’a pas joué depuis plus d’un an et n’a réussi que 13 apparitions depuis le début de la saison 2019-20.

« J’aurais aimé pouvoir jouer plus. J’aurais aimé pouvoir donner plus aux nombreuses équipes avec lesquelles j’ai joué », a-t-il déclaré.

« Je dirai, du fond du cœur, j’ai fait tout ce que j’ai pu. J’ai déjà dit que j’avais du mal à parler à mes coéquipiers parce que j’étais blessé de ne pas pouvoir les aider.

« Parfois, dans la vie, il arrive des choses que nous n’aimons pas, mais nous devons apprendre à l’accepter et à être en paix dans nos esprits que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour surmonter les défis. »

Jones a joué pour la dernière fois pour United la saison dernière, lors d’une victoire 3-0 en Premier League contre Brentford en mai 2022. Il a fait 229 apparitions pour United depuis son arrivée des Blackburn Rovers en 2011 et compte également 27 sélections pour l’Angleterre.

(Avec les contributions des agences)