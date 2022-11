Phil Jagielka pense qu’Everton aurait dû être “un peu plus patient” avec Roberto Martinez

Phil Jagielka pense que l’actuel manager belge Roberto Martinez méritait plus de temps en tant que manager d’Everton que les trois saisons qu’il a eues à Goodison Park.

Martinez a dirigé Everton entre 2013 et 2016, terminant cinquième lors de sa première saison en 2013/14. Deux 11e places en Premier League ont suivi, notamment en atteignant les demi-finales de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue en 2015/16.

Cependant, cela ne s’est pas avéré suffisant pour la propriété d’Everton, l’Espagnol ayant finalement été limogé à la fin de la saison. Pour Jagielka, cependant, il estime que le club aurait dû rester plus longtemps avec Martinez car les joueurs n’étaient pas aussi habitués à couper et à changer de manager.

“Je ne sais pas si l’identité a changé, mais Everton a eu de nombreux managers et différentes personnes qui ont acheté des joueurs ces dernières saisons”, a déclaré Jagielka. QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à l’achat.

“Ce n’était pas comme ça lors de mes premières années : David Moyes a travaillé en étroite collaboration avec le propriétaire, Bill Kenwright, pour constituer une équipe.

“En tant que joueurs, nous n’étions pas habitués à tous les bouleversements qui ont suivi l’arrivée de Moshiri. Si le club avait été un peu plus patient, surtout avec Roberto Martinez, nous aurions peut-être été plus stables et solides.”

La participation minoritaire de Farhad Moshiri est passée à 49,9 % en février 2016, coïncidant avec le limogeage de Martinez quelques mois plus tard. L’Iranien est finalement devenu l’actionnaire majoritaire au début de 2022, reprenant une plus grande partie de la propriété de Bill Kenwright.

Avant l’arrivée de Moshiri, cependant, Everton était resté avec David Moyes de 2002 jusqu’à son départ pour Manchester United en 2013. Jagielka a joué pour Everton entre 2007 et 2019, passant ses six premières années au club uniquement sous David Moyes.

Ses six dernières années au club ont été avec quatre managers différents, cependant, et David Unsworth dans deux rôles de gardien.

Le joueur de 40 ans joue toujours pour Stoke City dans le championnat.