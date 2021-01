Phil Hughes a pris sa retraite du baseball, plus de deux ans après avoir lancé son dernier lancer.

Le droitier de 34 ans a déclaré dimanche sur Twitter qu’il annonçait ce qui était assez apparent… ces deux dernières années.

À travers de nombreux hauts et bas sur 12 ans, je regarde en arrière et je suis incroyablement fier de ce que j’ai pu accomplir, a-t-il déclaré. Bien que les blessures aient forcé ce chapitre de ma vie à se terminer, je suis très enthousiaste à l’idée de poursuivre d’autres passions. Alors que mon titre de poste passe de joueur de baseball à papa, je me sens toujours très lié à ce jeu et aux relations que j’ai nouées.

Champion de la Série mondiale avec les Yankees en 2009, Hughes avait une fiche de 88-79 avec une MPM de 4,52 en 211 départs et 79 apparitions en relève en 12 saisons de championnat majeur avec New York (2007-13), Minnesota (2014-18) et San Diego ( 2018). Il était un All-Star en 2010, quand il a été meilleur 18-8 en carrière et a remporté 16 matchs en 2012 et 2014.

Hughes a quitté les Yankees en tant qu’agent libre après la saison 2013 pour signer un contrat de 24 millions de dollars sur trois ans avec les Twins, puis a accepté en décembre 2014 un contrat de remplacement de 58 millions de dollars sur quatre ans.

Il a été mis à l’écart un mois en raison d’une inflammation du bas du dos en août 2015 et s’est fissuré un os dans sa jambe gauche en juin suivant lorsqu’il a été frappé par un entraînement en ligne. Il a subi une intervention chirurgicale de fin de saison en juillet 2016 pour corriger le syndrome du défilé thoracique, une condition qui est réapparue et lui a fait manquer les 3 derniers mois et demi de la saison 2017 alors qu’il avait besoin d’une deuxième opération.

Hughes a commencé 2018 avec une MPM de 6,75 en 12 manches en sept matchs et a été échangé à San Diego en mai avec un peu plus de 14,5 millions de dollars pour couvrir une grande partie de son salaire restant.

Après avoir accordé deux points lors d’une sortie de secours en trois manches contre Milwaukee le 8 août, il a été désigné pour une affectation deux jours plus tard et libéré le 16 août.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports